Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸÃ§i o anlarÄ± anlattÄ±

Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸçi o anlarÄ± anlattÄ±
Ä°stanbul Pendik'te sel sularÄ±na kapÄ±lan yavru kediyi suni teneffÃ¼s ve masaj yaparak hayata dÃ¶ndÃ¼ren belediye iÅŸÃ§isi o anlarÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸÃ§i Metin Keskin, â€œHer vicdanlÄ± insanÄ±n yapmasÄ± gereken ÅŸeyi yaptÄ±m, bizim yavrumuz oldu Ã§ok mutluyumâ€œ diye konuÅŸtu. Yavru kedinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
DÃ¼n Ä°stanbul'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Pendik, Kartal ve Tuzla'da etkili oldu. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n en etkili olduÄŸu Pendik'te yollar gÃ¶le dÃ¶nerken D-100'de trafik durdu. Ä°tfaiye yollardaki su birikintisini mÃ¼dahale etti. Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Metin Keskin sel sularÄ±na kapÄ±lan yavru kediyi fark etti. Keskin, yavru kediyi boÄŸulmak Ã¼zereyken sudan Ã§Ä±kardÄ±. Belediye iÅŸÃ§isi suni teneffÃ¼s yaparak kediyi hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Miyavlamaya baÅŸlayan kediyi masaj yapÄ±p havlu ile kuruladÄ±. Kedi daha sonra Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (Ä°BB) Pendik'te bulunan TepeÃ¶ren Sahipsiz Hayvan GeÃ§ici BakÄ±mevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
''BÄ°R HAYAT KURTARDIM Ã‡OK MUTLUYUM''
Yavru kediyi sudan kurtaran iÅŸÃ§i Metin Keskin, hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gelerek yavru kediyi ziyaret etti. Keskin, â€œYaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Bu yavru kediyi gÃ¶rdÃ¼k. BaygÄ±ndÄ±. Sesi yoktu, cansÄ±zdÄ±. Hemen kenara alarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk yardÄ±m derslerini uygulamaya baÅŸladÄ±k. AÄŸzÄ±ndaki suyu aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru sarkÄ±tarak ve masaj yaparak Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra suni teneffÃ¼s yapÄ±nca miyavlamaya baÅŸladÄ±. Hemen araÃ§la buraya getirdim. Åžu anda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi saÄŸlÄ±k durumu Ã§ok iyi. Bir can kurtardÄ±k Ã§ok mutluyum â€œdiye konuÅŸtu
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YAVRU KEDÄ°NÄ°N SAÄžLIK DURUMU Ä°YÄ°
Veteriner MevlÃ¼t Maytalman kedinin saÄŸlÄ±k durumun iyi olduÄŸu sÃ¶yledi.
Maytalman, â€œGeldiÄŸinde Ä±slandÄ±ÄŸÄ±ndan vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼, tedaviye baÅŸladÄ±k. IsÄ±nmasÄ± iÃ§in kuvÃ¶ze koyduk. Åžu anda durumu Ã§ok iyi. Tahlillerini yaptÄ±k. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme iÅŸlemi yapacaÄŸÄ±z. Ä°lk olarak karayollarÄ± ekiplerimize sahiplendirme yaptÄ±racaÄŸÄ±z eÄŸer onlar kabul etmezse vatandaÅŸlar iÃ§in mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÅŸvurmalarÄ±nÄ± istiyoruz â€œ diye konuÅŸtu.
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''Ä°STANBUL HALKIMIZ Ä°SÄ°M VERSÄ°N''
Yavru kediyi kurtaran Metin Keskin kediye bir isim dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yleyerek, â€œBu Ä°stanbul'un kedisi oldu artÄ±k. Bizim hepimizin kedisi oldu artÄ±k . HalkÄ±mÄ±zÄ±n ne Ã¶ngÃ¶rÃ¼rse o olsun'' diye konuÅŸtu.
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