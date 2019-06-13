Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸÃ§i o anlarÄ± anlattÄ±

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriYavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸçi o anlarÄ± anlattÄ±
GeriGÃ¼ndem Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸçi o anlarÄ± anlattÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-Ä°sa ALMAÇAYIR/Ä°STANBUL (DHA)
13.06.2019 - 12:28, Son GÃ¼ncelleme:

Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸçi o anlarÄ± anlattÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸçi o anlarÄ± anlattÄ±

Ä°stanbul Pendik'te sel sularÄ±na kapÄ±lan yavru kediyi suni teneffÃ¼s ve masaj yaparak hayata dÃ¶ndÃ¼ren belediye iÅŸÃ§isi o anlarÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸÃ§i Metin Keskin, â€œHer vicdanlÄ± insanÄ±n yapmasÄ± gereken ÅŸeyi yaptÄ±m, bizim yavrumuz oldu Ã§ok mutluyumâ€œ diye konuÅŸtu. Yavru kedinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

DÃ¼n Ä°stanbul'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Pendik, Kartal ve Tuzla'da etkili oldu. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n en etkili olduÄŸu Pendik'te yollar gÃ¶le dÃ¶nerken D-100'de trafik durdu. Ä°tfaiye yollardaki su birikintisini mÃ¼dahale etti. Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Metin Keskin sel sularÄ±na kapÄ±lan yavru kediyi fark etti. Keskin, yavru kediyi boÄŸulmak Ã¼zereyken sudan Ã§Ä±kardÄ±. Belediye iÅŸÃ§isi suni teneffÃ¼s yaparak kediyi hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Miyavlamaya baÅŸlayan kediyi masaj yapÄ±p havlu ile kuruladÄ±. Kedi daha sonra Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (Ä°BB) Pendik'te bulunan TepeÃ¶ren Sahipsiz Hayvan GeÃ§ici BakÄ±mevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Yavru kediyi böyle hayata döndürdü
daha fazla video iÃ§in

''BÄ°R HAYAT KURTARDIM Ã‡OK MUTLUYUM''

Yavru kediyi sudan kurtaran iÅŸÃ§i Metin Keskin, hayvan barÄ±naÄŸÄ±na gelerek yavru kediyi ziyaret etti. Keskin, â€œYaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Bu yavru kediyi gÃ¶rdÃ¼k. BaygÄ±ndÄ±. Sesi yoktu, cansÄ±zdÄ±. Hemen kenara alarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk yardÄ±m derslerini uygulamaya baÅŸladÄ±k. AÄŸzÄ±ndaki suyu aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru sarkÄ±tarak ve masaj yaparak Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra suni teneffÃ¼s yapÄ±nca miyavlamaya baÅŸladÄ±. Hemen araÃ§la buraya getirdim. Åžu anda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi saÄŸlÄ±k durumu Ã§ok iyi. Bir can kurtardÄ±k Ã§ok mutluyum â€œdiye konuÅŸtu

Â

Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸÃ§i o anlarÄ± anlattÄ±

YAVRU KEDÄ°NÄ°N SAÄžLIK DURUMU Ä°YÄ°

Veteriner MevlÃ¼t Maytalman kedinin saÄŸlÄ±k durumun iyi olduÄŸu sÃ¶yledi.

Maytalman, â€œGeldiÄŸinde Ä±slandÄ±ÄŸÄ±ndan vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼, tedaviye baÅŸladÄ±k. IsÄ±nmasÄ± iÃ§in kuvÃ¶ze koyduk. Åžu anda durumu Ã§ok iyi. Tahlillerini yaptÄ±k. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme iÅŸlemi yapacaÄŸÄ±z. Ä°lk olarak karayollarÄ± ekiplerimize sahiplendirme yaptÄ±racaÄŸÄ±z eÄŸer onlar kabul etmezse vatandaÅŸlar iÃ§in mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸe baÅŸvurmalarÄ±nÄ± istiyoruz â€œ diye konuÅŸtu.

Â

Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸÃ§i o anlarÄ± anlattÄ±

''Ä°STANBUL HALKIMIZ Ä°SÄ°M VERSÄ°N''

Yavru kediyi kurtaran Metin Keskin kediye bir isim dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶yleyerek, â€œBu Ä°stanbul'un kedisi oldu artÄ±k. Bizim hepimizin kedisi oldu artÄ±k . HalkÄ±mÄ±zÄ±n ne Ã¶ngÃ¶rÃ¼rse o olsun'' diye konuÅŸtu.

Â

Yavru kediyi kurtaran kahraman iÅŸÃ§i o anlarÄ± anlattÄ±

Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Haber Gündemi

SÄ±radaki Haber
KÃ¶tÃ¼ kokular vahÅŸeti ortaya Ã§Ä±kardÄ±
Ä°ki aile birbirine girdi... Gelinin annesini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler
BakÄ±cÄ±sÄ±na servet bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±, sevgilisi Ã§Ä±ktÄ±
'KaÃ§ Saat Oldu' hesabÄ±nÄ±n yÃ¶neticisi yakalandÄ±