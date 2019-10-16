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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Yavru kedi, ilk adımlarını yürüteçle attı

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Yavru kedi, ilk adımlarını yürüteçle attı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin sokakta bulduğu, arka ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yavru kediye, oyuncak kamyonetten yürüteç yapıldı. 

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan Hatice Hale Nur Punar ve Kerim Filiz, Kırcasalih beldesinde arka ayaklarının felçli olması nedeniyle yürüyemeyen yavru kediyi yolda buldu. Kediyi Edirne'ye getiren öğrenciler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'ndan yardım istedi.

Tanrıkulu'nun girişimi ile yavru kedi, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Barınak veterineri Mustafa Karadağ, 'Negro' ismi verilen kedi için oyuncak kamyonetten yürüteç yaptı. Karadağ, "Kedimiz buraya felçli geldi. Arka bacaklarında kas erimesinden kaynaklı his kaybı var, sonuç itibarıyla yürüyemiyor.

Biz de bu oyuncak arabayı biraz değiştirerek, ona biraz basit usullü yürüteç yapmayı planladık. Henüz çok küçük ve zayıf olduğu için biraz zorlanıyor; ama zamanla biraz alıştırma yaparak, bu güçlüğü aşacağını düşünüyorum.

Onun yaşam kalitesini artırmak açısından böyle bir şey yaptık. Başarısız olursak daha konforlu yürüteç için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'YAŞAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu da sokak hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Onu elime alıp, arka ayaklarına baktığımda içim acıdı. Arka ayakları tamamen ezilmiş ve sürünerek yürümeye çalışıyordu.

Yavru kediyi ekibe verirken 2 güzel öğrencimizin de gözleri doldu. Ben de oyuncak bir kamyonet bulunmasını ve kedinin vücudunu kasasına koymayı önerdim. Çünkü kedinin ön ayakları sağlamdı ve kediye uygun bir yürüteç yapmayı teklif ettim.

Yerde süründükçe karnında yaralar açılacaktı. Gençlerin duyarlılığı beni çok mutlu etti. Biz de Edirne Belediyesi olarak elimizden geldiğince belediye başkanımızın sokak canlarıyla ilgili talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz.

Güzel bir can ve inşallah mutlu olur. Yaşaması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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