Yavru kaplan tartışması

İstanbul Tuzla’da bulunan Viaport Marina kompleksinde yer alan AslanPark hayvanat bahçesindeki büyük kedilerin sergilenmesi tartışmaya yol açtı. Aralarında Beyaz aslan, Bengal kaplanı, leopar, vaşak, puma, Sibirya kaplanı, karakulak, kara panter ve serval cinsi büyük kedilerin de olduğu hayvanat bahçesinde 12 Mayıs’ta Bengal kaplanları dünyaya geldi. İki buçuk aylık olan yavrular önceki gün anneleriyle birlikte sergilenmeye başlandı. Hayvan derneklerinin itiraz ettiği ve birçok kez şikâyette bulunduğu hayvanat bahçesinin internet sitesinde “AslanPark, doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Tüm canlılarımız doğal yaşamlarından değil 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri hayvanat bahçelerinden getirilmişlerdir” açıklaması yer alıyor. Ayrıca 8 dönüm üzerine kurulu hayvanat bahçesinin, İsviçre Merkezli European Association of Zoos (EAZA) standardına uygun ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli olduğu belirtiliyor. AslanPark’a tepki gösteren hayvanseverler ise parkın kapatılmasını istiyor. Hayvanların tüm ihtiyaçları uzman veterinerler tarafından özenle karşılandığını ve türlerinin devam etmesinin sağlandığını söyleyen Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Yasaya göre dört nesildir hayvanat bahçelerinde yaşayan bu canlılarımızın, avlanma yetenekleri gibi becerileri gelişmediğinden doğada yaşama şanslarının olmadığından salınma şansı mümkün değildir. Canlılarımızın en sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve parkımızın uluslararası standartlarda olması için pek çok kuruluştan özel izinler alınmıştır ve kanunlara uygun olarak ruhsatlıdır” dedi.

YAPAY TAŞLARIN ARASINDALAR

Empati Platformu Başkanı Barış Şengün ise hayvanların yaşadığı yerin doğal ortamına uygun ortam hazırlamak gerektiğini ifade etti. AVM kompleksinde hayvanların teşhir edilmesinin görev ihmali olduğunu ileri süren Şengün, “Doğal ortamında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanlar diyorlar. O zaman doğal ortamına en uygun ortam hazırlaman gerekir. Bir alışveriş merkezinde böyle bir şeye izin vermek görev ihmalidir. Doğal ortamında yaşamayan bir hayvanı nasıl çiftleştirirsiniz? AslanPark’la ilgili daha açılmadan itirazlarımızı yaptık. Fakat ‘usulüne uygun’ yanıtını aldık. Hayvanlar yapay taşların arasında kendi doğalarından uzak ve kötü koşullarda yaşıyor. İstanbul’da kaplan mı yaşar da yavruları olsun? Çok yazık bir durum. Tekrar hukuki yollara başvuracağız” dedi.

‘İTİRAZLARIMIZ SONUÇ VERMEDİ’

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, AslanPark’la ilgili şunları söyledi: “Burası kurulduğunda çok tepki gösterdik. Fakat itirazlarımız sonuç vermedi. Hem yasalara hem de hayvan haklarına aykırı bir yer. Dünyanın hiçbir yerinde alışveriş merkezinde vahşi hayvanların beslenmesine kesinlikle izin verilmez. Maalesef devlet kurumları bu süreçte üzerlerine düşeni yapmadı. Büyük bir ihmal söz konusu. Doğal ortamında yaşamayan ve yaşayamayan hayvanlar olduğunu söylüyorlar. O zaman bu hayvanları neden kısırlaştırmıyorlar? Doğal ortamında yaşayamayan hayvanlar oraya konmaz. Yapay orman koşulları oluşturursun ve orada yaşatırsın.”

‘RUHSAT KOŞULLARI VARSA AÇILABİLİYOR’

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Koordinatörü avukat Yasemin Babayiğit şunları söyledi: “Hayvan esaretini meşru kılan hiçbir yapılanmayı desteklemiyoruz. Aslan park, yunus park, sirk, hayvanat bahçesi adı ne olursa olsun hepsi hayvanların üzerinden ticari menfaat elde edilen ve hayvanların doğal alanından koparılıp esarete mahkûm edildiği alanlardır. Bu yerler maalesef ruhsata tabidir. Eğer ruhsat koşulları varsa açılabiliyor. Burada vatandaşlara ve bakanlığa büyük bir görev düşüyor. Vatandaş hayvanların tutulduğu alanlar hakkında bir aykırılık sezinliyorsa, hayvana işkenceyi görüntüleyebiliyorsa ya da bir hak ihlali görüyorsa bunu www.cimer.gov.tr ya da bakanlık üzerinden şikâyet etmeli. Esarete destek vermemek ve bu yaşam ihlaline ortak olmamak için bu yerlere gidilmemesini tavsiye ediyoruz. Bir hayvana temas etmek istiyorsak bunun yeri sokaklardır. Barınaklardır.”

İNGİLTERE’DE GÜNÜN FOTOĞRAFI

Anadolu Ajansı foto muhabiri Erhan Sevenler tarafından çekilen kare, İngiliz The Telegraph gazetesinin internet sitesinde günün fotoğrafı olarak yayımlandı.