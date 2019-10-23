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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
23.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Yavru flamingoları satacaktı! Yakalandı

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Yavru flamingoları satacaktı! Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi tarafından beslenip satıldığı belirlenen 20 flamingo, Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup tedavileri sonrası doğaya salındı. Flamingoları satmaya çalışan kişi hakkında da işlem başlatıldı.

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  • 20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
  • 20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
  • 20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
  • 20 yavru flamingoyu satamadan yakalandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ereğli ilçesinde yaşayan bir kişinin yavru flamingo beslediği ve sattığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste yapılan aramada kapalı alanda tutulan 20 yavru flamingo ele geçirildi.

İlçe belediyesi veteriner birimine götürülen yavru flamingolar, buradaki tedavilerinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki Bolluk Gölü sulak alanında doğaya bırakıldı. Flamingoları besleyip, satan kişi hakkında ise 4915 sayılı 'kara avcılığı kanununa' muhalefetten idari işlem yapıldığı belirtildi.

 

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