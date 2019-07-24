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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Yavru carettalar denizle buluştu

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Yavru carettalar denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki yuvalarından çıkan caretta carettalar, denizle buluştu.

Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Yavru carettalar denizle buluştu

Sabahın erken saatlerinde görevlilerce açılan iki yuvadan bir canlı caretta caretta yavrusu denizle buluştu. Yuvalardan gece saatlerinde toplam 85 yavrunun denize ulaştığı tespit edildi. 

Yuvaları tatilcilerle açan Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce 3,5 kilometrelik Çıralı sahilinde ana kaplumbağaların yumurtalarını bırakmaya başladığını belirtti.

Bugün itibariyle sahilde 83 yuvanın bulunduğuna dikkati çeken Karameşe, "Beş yuvada çıkışlar başladı. Bugün iki yuvamızı açtık. Her yuvada yaklaşık 100 civarında yumurta vardı. İlk yuvada biraz zayiat fazlaydı. İlk yuvadan 35, ikinci yuvadan ise 50 caretta caretta yavrusu denize ulaşmış. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda zayiat var" dedi.  

Çıralı'da bu yıl 100 yuvanın oluşmasını umut ettiklerini, burada Türkiye'ye örnek bir uygulama yapıldığını vurgulayan Karameşe, "Akşam 21.00'dan sonra sahile hiç kimse çıkmıyor. Carettalar asla rahatsız edilmiyor. Görevlilerimiz de geceden sabah güneş doğana kadar yuvaları tespit ediyor, çıkan yavruları takip ediyor. Yuvalar işaretleniyor, tarihleniyor, zamanı geldiğinde kontrolü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yuvaların sıkı bir korumayla bu hale geldiğini, Çıralı'ya tatile gelen vatandaşların carettalara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. 

Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, geçen yıla göre bu yıl yuva ve yavru sayısında düşüş olduğunu söyledi. Bu duruma da hava şartlarının neden olduğuna işaret eden Altınkaya, "Carettaların neslini sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Doğa için çevre için çalışıyoruz. Çıralı'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler de bu doğa üstü olaya şahitlik ediyor." dedi.

Altınkaya, bu yıl yaptıkları koruma çalışmaları sayesinde Olimpos'ta da 10 yuvanın oluştuğunu, bu yuvalardaki yavruların da ilerleyen dönemde denizle buluşacağını belirtti. 

 

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