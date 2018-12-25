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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yavaş’tan CHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

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Yavaş’tan CHP ve İYİ Parti’ye ziyaret

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek hem teşekkür etti hem de seçim kampanyası hakkında bilgi verdi.

Yavaş dün ilk olarak CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltılı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, “Anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ kampanyalarına da katılarak muhalif tavrımı sürdürdüm. Ancak hiçbir partiyle sürtüşme içine girmedik. Belki de onun için her partiden ‘Bizim adayımız olsun’ diye teklif aldık. Belki de sürtüşmelere girmiş olsaydık ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne de İYİ Parti’nin tabanı bunu kabul edecekti” dedi.

AK PARTİ’DEN DE TEKLİF

Yavaş, “AK Parti’den de size bir belediye başkan adaylığı teklifi geldi mi” sorusuna ise “Evet geldi bunu kamuoyuyla paylaşmıştım” yanıtını verdi. Yavaş, daha sonra Anıtkabir’e çıktı, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Yavaş, çıkışta yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi :
“Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyaretine geldik ve bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalarla ilgili de kısa bilgiler verdik.”

FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret sırasında ve çıkışta yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “İnşallah Ankara’yı biz kazanacağız ve birlikte de yöneteceğiz. Desteklerinden ve güveninden dolayı kendisine çok teşekkür ettik.
(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Son yıllarda ideolojileri ile taban tabana zıt adayları çıkarmaya başladılar’ sözleri hatırlatılınca) Biz güçbirliği yapıyoruz. İdeolojik farklılıklar hep ayrışmayı gerektirmemeli. Farklılıklar bizim zenginliğimiz diyorsak bir araya gelmenin de ne kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Zaman zaman biliyorsunuz AK Parti de kendi fikrinden olmayan sosyal demokrat adaylarla birlikte bir araya gelmiştir.”

BAŞARACAĞINIZA İNANIYORUM

Akşener de, “Başaracağınıza şahsen de inanıyorum İYİ Parti yöneticileri olarak arkadaşlarım da inanıyor. Bir haksızlığa uğramıştınız. Ankara’da yaşayan herkes bu haksızlığın bu defa düzeltileceğine yani öyle bir sonuçla inşallah kazanacaksınız ki isteseler de şaibe oluşturulamayacak inşallah. Tabii o seçimden ders alındı. Sandıkların korunması ve o konudaki sistem... Ben kazanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

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