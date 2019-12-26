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Murat YILMAZ / ANKARA
26.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yavaş’tan Aygün’e iki dava

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Yavaş’tan Aygün’e iki dava

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, işadamı ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’ün Beyaz TV’deki Dinamit isimli programda yaptığı açıklamaların kendi onur ve saygınlığını hedef aldığı, kişilik haklarına tecavüz niteliğinde olduğu gerekçesiyle 50’şer bin liralık iki ayrı tazminat davası açtı.


Yavaş, dava dilekçelerini avukatı Balkan Şencan aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu. İlk dava dilekçesinde, Aygün’ün yayında kullandığı, “Bu arkadaş nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum. Ya e bre cahil adam” ifadelerine yer verildi. İkinci tazminat davasının konusu ise Aygün’ün Yavaş’a yönelik FETÖ ile işbirliği yaptığı iddiası üzerine oldu. Mansur Yavaş, 2014’teki CHP adaylığı sürecinde FETÖ’cülerle hareket ettiği yönündeki sözler üzerine Sinan Aygün hakkında mahkemeye başvurdu.

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