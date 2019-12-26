Yavaş’tan Aygün’e iki dava



Yavaş, dava dilekçelerini avukatı Balkan Şencan aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu. İlk dava dilekçesinde, Aygün’ün yayında kullandığı, “Bu arkadaş nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum. Ya e bre cahil adam” ifadelerine yer verildi. İkinci tazminat davasının konusu ise Aygün’ün Yavaş’a yönelik FETÖ ile işbirliği yaptığı iddiası üzerine oldu. Mansur Yavaş, 2014’teki CHP adaylığı sürecinde FETÖ’cülerle hareket ettiği yönündeki sözler üzerine Sinan Aygün hakkında mahkemeye başvurdu.