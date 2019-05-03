Yavaş’a ilk ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, göreve başlamasının ardından ilk kez makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tartışmalara dikkat çekerek, “Vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın, Ankaralıların yararına olduğu sürece itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum” dedi.
Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
TÜRKİYE MARKASI
“Mansur Yavaş ismi sadece Ankara’da değil Türkiye’de bir markadır. Çalışmalarıyla, başarılarıyla, öngörüsüyle bir kente hizmet verme aşkıyla doludur Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralı’ya veren, Ankara’yı en önemli kentlerimizden birisi haline getiren; kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle, doğasıyla, müzeleriyle, kültür merkezleriyle, bütün bunları yapacak bir belediye başkanımız var. Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Biz de hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz.
Kentin pek çok sorunları var ama sorunlardan şikâyet eden değil sorunları çözen bir başkan olarak lanse etti kendisini Ankaralılara. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum, el birliğiyle gönül birliğiyle, diğer belediye başkanları ile de işbirliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır. Belediye Meclisi’nde çoğunluğunun olup olmamasının çok büyük önemi yok bana göre. Şunun için yok: Siz bir hizmet yapıyorsunuz, bütün Ankaralılar için, Ankaralılar yararlansın diye yapıyorsunuz. Dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın, Ankaralıların yararına olduğu sürece itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum. Niye itiraz edecek? Ankaralıların yararınaysa ve yapılan harcamanın hesabı veriliyorsa herkes tarafından desteklenmesi lazım.”
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