Yavaş’a ilk ziyaret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYavaş’a ilk ziyaret
GeriGündem Yavaş’a ilk ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat YILMAZ / ANKARA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yavaş’a ilk ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yavaş’a ilk ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, göreve başlamasının ardından ilk kez makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tartışmalara dikkat çekerek, “Vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın, Ankaralıların yararına olduğu sürece itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum” dedi.

Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

TÜRKİYE MARKASI

“Mansur Yavaş ismi sadece Ankara’da değil Türkiye’de bir markadır. Çalışmalarıyla, başarılarıyla, öngörüsüyle bir kente hizmet verme aşkıyla doludur Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralı’ya veren, Ankara’yı en önemli kentlerimizden birisi haline getiren; kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle, doğasıyla, müzeleriyle, kültür merkezleriyle, bütün bunları yapacak bir belediye başkanımız var. Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Biz de hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz.

Kentin pek çok sorunları var ama sorunlardan şikâyet eden değil sorunları çözen bir başkan olarak lanse etti kendisini Ankaralılara. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum, el birliğiyle gönül birliğiyle, diğer belediye başkanları ile de işbirliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır. Belediye Meclisi’nde çoğunluğunun olup olmamasının çok büyük önemi yok bana göre. Şunun için yok: Siz bir hizmet yapıyorsunuz, bütün Ankaralılar için, Ankaralılar yararlansın diye yapıyorsunuz. Dolayısıyla vicdan sahibi herkesin getirilen projenin, yapılacak yatırımın, Ankaralıların yararına olduğu sürece itiraz etmeyeceklerini düşünüyorum. Niye itiraz edecek? Ankaralıların yararınaysa ve yapılan harcamanın hesabı veriliyorsa herkes tarafından desteklenmesi lazım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun yaptılar!

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla ilgili flaş gelişme

Karar açıklandı... Anne isyan etti