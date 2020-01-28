Yatay mimari nedir? Yatay mimari anlayışı ne demek?

Yatay mimari anlayışı ile başlayacak olan kentsel dönüşüm ve TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hayata geçirilecek. Yatay mimari anlayışına göre aşırı yüksek binalar ve az katlı yapıların seviyeleri birbirine yaklaştırılıyor. İşte, yatay mimari nedir sorusunun cevabını merak edenler için detaylı bilgiler.

YATAY MİMARİ NE DEMEK?

Yatay mimari, müteahhitlerin veya şahıslar tarafından imarı için girişimde bulunan konutun müstakil ev yapısında olması şeklinde tanımlanabiliyor. 1 ila 2 katlı konutlar oluşturularak, her bir ailenin kendine ait olan konutla yere yakın bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi sağlanıyor. Yatay mimari ne demek? Yatay mimari faaliyetleriyle şehrin görünümündeki pürüzler olarak tanımlanan aşırı yüksek binalar ve az katlı yapıların seviyeleri birbirine yaklaştırılır.

Apartmanlarda bulunan onlarca farklı dairenin olmaması ve her bir ailenin birbirine denk seviyelerde yaşaması olarak anlaşılıyor. Yatay mimarı ne demek? Bir bölgede konutlar 2 ila 3 katlı olacak şekilde bir karar çıkarıldığı taktirde, yan sokağa 25 katlı bir binanın yapılmasına izin verilmediği taktirde yatay mimari sisteminin kullanıldığı görülüyor. Bu sayede hem bölgeler arasında fark bulunmaması hem de şehrin siluetinin bozulmaması sağlanıyor.

YATAY MİMARİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Yatay mimari tercih edildiği taktirde özellikle şehrin belirli bölgelerinde inanılmaz kat farkları olmayacaktır. İki ila beş kat arasında değişiklik gösteren düşük kat sayısına sahip binaların çok sayıda yapılması gerekiyor. 20 katlı bir binada yaşayan insan sayısı 200 oluyorsa, aynı metrekarenin bir konut için verilmesi halinde 10–50 kişi arasında insanın yaşamını sürdürmesi sağlanabilecektir. Yatay mimarinin tercih edilmesi halinde insanlara konutun iç metrekaresi açısından daha büyük bir alan sunulmayacaktır. Komşulukların hatırlanması, mahalle kültürünün gelişmesi, insanların sosyalleşmesi gibi faaliyetler yatay mimari ile mümkün oluyor.