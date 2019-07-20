Yatay geçiş nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı ve tercih tarihleri belli oldu. Tercih sürecine kısa bir süre kala, üniversiteli adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de yatay geçiş oldu. Peki, yatay geçiş nedir? İşte yatay geçiş sistemi hakkında tüm detaylar...
Öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak adlandırılıyor.
Yatay geçişler YÖK'ün"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.
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