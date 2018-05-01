Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yatakta eşini çekiçle öldürdü; 'Hiç pişman değilim' dedi

    Yatakta eşini çekiçle öldürdü; 'Hiç pişman değilim' dedi

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
    01.05.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    ÇORUM'da 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) yatakta başına çekiçle vurarak öldüren Ali Bicil (64), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bicil, gazetecilerin "Pişman mısızın?" sorusuna, "Hiç pişman değilim" diye yanıt verdi.

    Çöplü Mahallesi’nde oturan 4 çocuk babası Ali Bicil ile eşi Hanife Bicil’i (64) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Bicil, yatak odasında eşi Hanife’nin başına çekiçle vurdu. Hanife Bicil kanlar içinde kalırken, Ali Bicil Çarşı Polis Merkezi’ne giderek, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Ali Bicil’in ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yatakta kanlar içinde bulduğu Hanife Bicil’in yaşamını yitirdiğini saptadı.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hanife Bicil’in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

    PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

    Cinayet zanlısı Ali Bicil, polis merkezindeki ifadesinde, Her gün tartışıyorduk, her şeye karışıyordu. Hiç kimseye huzur ve rahat vermiyordu. Olayın olduğu sabah yine benimle tartışmaya başladı. Ceviz kabuğunu doldurmayan konularda tartışma yaratıyordu. Pişman değilim dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Bicil, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, Hiç pişman değilim dedi.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri