Yatak fabrikasından çıktı: Tam 235 kg eroin!

İHA'nın haberine göre Kayseri'de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin maddesi ele geçirildi.
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