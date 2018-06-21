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    Yatak fabrikasından çıktı: Tam 235 kg eroin!

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 20:16 | Son Güncelleme:

    İHA'nın haberine göre Kayseri'de yatak fabrikasında 235 kg eroin ele geçirildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir yatak fabrikasına gerçekleştirilen operasyon sonucunda 235 kg eroin maddesi ele geçirildi.

    Yatakların arasına işlenen gizli bölmelere saklanan eroin maddesini ele geçiren ekipler operasyonu sürdürüyor.

     

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    Etiketler: yatak fabrikası , kayseri , son dakika , haberler
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