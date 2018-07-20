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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cavit AKGÜN (DHA)-İHA
20.07.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Yatağan'da ikinci şok! Gerçek morgda ortaya çıktı

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Yatağan'da ikinci şok! Gerçek morgda ortaya çıktı

Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonrası göçük altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan işçinin Sezgin Kılıç olmadığı ortaya çıktı. Gerçek, Konya’ya gitme hazırlığı yapan aileler tarafından morgda ortaya çıktı ve bulunan cansız bedenin Seray Şimşek’e ait olduğu belirlendi.

Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen göçük sonrası yaklaşık 8 saat umutla bekleyen aileler ilk şoku yakınlarının ölüm haberi ile alırken, ikinci şoku morgda yaşadı. Sabahtan itibaren santral içinde bekleyen aile, Sezgin Kılıç’ın cesedine ulaşıldığı açıklaması ile büyük üzüntü yaşarken, Sezgin Kılıç’ın eşi Şahinder Kılıç gözyaşlarına hakim olamadı.

"CENAZE BİZE AİT DEĞİL"

Acılı aile cenaze için Konya'nın Tuzlukçu ilçesine gitmeden önce Yatağan Devlet Hastanesi morguna teşhis için çağrıldı. Aile morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını söyleyince ortam gerildi. Bunun üzerine hala cansız bedenine ulaşılamadığı söylenen Seray Şimşek’in ailesi teşhis için hastaneye getirildi. Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç değil, Seray Şimşek olduğu ortaya çıktı. Seray Şimşek’in bugün Yatağan Cazgırlar Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

İKİNCİ CESET DE ÇIKARILDI

Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç'a ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Olayda yaralanan 10 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Yatağanda ikinci şok Gerçek morgda ortaya çıktı


YOĞUN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Yatağan Termik Santrali’nde dün sabah saatlerinde kömür bandının çökmesi sonrası 10 işçi yaralı kurtulmuş, 2 işçi ise yaklaşık 2 bin tonluk bant sisteminin altında kalmıştı. Kurtarma çalışmalarına Muğla Büyükşehir İtfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve AKUT ekipleri katılmış, kömür bandının altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatılmıştı.

VALİ BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞTİ

Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç olduğu söylenmiş, Muğla Valisi de aileye başsağlığı dilemişti. Santral basın sorumlusu Ömer Yurtseven ise kameralara açıklama yapmıştı.

Termik santraldeki kömür sevk kanalı çökünce işçiler yaralandı
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