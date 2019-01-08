Yatağa bağımlı seçmen için seyyar sandık talebi
SAĞLIK Bakanı Koca, yatağa bağımlı seçmenler için sağlık raporu ile birlikte seyyar sandık talebinde bulunabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi özetle şöyle: “Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr adresinden ya ilçe seçim kurullarından alınacak seyyar sandık kurulu talep formuyla başvuruları 4 Ocak - 17 Ocak arasında yapılır. Talep formuyla birlikte yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporu gereklidir. Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden rapor istenmez.”
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