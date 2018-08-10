Yaşlılık maaşı bayramdan önce yatacak mı?
65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabileceği yaşlılık maaşı için vatandaşların araştırması başladı. Yeni dönemde artık aylık olarak ödemesi yapılacak olan yaşlılık maaşı, 500 lira olarak hesaplara yatırılacak. Peki, 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabileceği yaşlılık maaşı bayramdan önce mi yatacak? İşte, o konu hakkında bazı açıklamalar
Yaşlılık maaşı bayramdan önce yatacak mı soruları, son günlerde araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 3 ayda bir yatırılan yaşlılık maaşı, yeni dönemde aylık olarak yatırılacak. 266 liradan 500 liraya çıkarılan rakam, doğum tarihinin son rakamına göre farklı tarihlerde yatırılacak. İşte, merak edilen o detaylar
YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ardından ‘2022 aylığı’ ya da ‘fakirlik maaşı’ olarak da bilinen 65 yaş aylığının tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı konuşmada "65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." açıklamasında bulunmuştu.
65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirlendi. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.
65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER?
- 65 yaşını doldurmuş ve muhtaçlık sınırından az geliri olanlar.
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan geliri olmayan ve aylık almayanlar.
- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan.
- Devamlı geliri olmayanlar.
- 18 yaşından büyük ve vücut fonksiyonlarını yüzde 40 ile yüzde 69 arasında kaybeden özürlü kişiler.
- Kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar.
KİMLERİN 65 YAŞ AYLIĞI KESİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir.
65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.
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