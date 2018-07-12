Yaşlılık lekesi nasıl geçer? Yaşlılık lekesi tedavisi nelerdir?

Yaşlanmaya bağlı özellikle güneş gören vücut bölgelerinde oluşan kahverengi-kırmızı lekelerdir. Cilt yüzeyi güneşin ultraviyole radyasyonuna maruz kaldığında, deride pigment üretiminden sorumlu olan melanosit hücreleri aşırı aktif hale gelir. Bunun bir sonucu olarak, bu hücreler melanin adlı bir pigmenti yüksek miktarda üretmeye başlarlar. Normalde melanin derinin alt tabakalarının güneşten korunmasında önemli bir rol oynar. Bu melanin pigmenti aşırı miktarda üretildiğinde, cildin üst tabakasındaki bazı noktalarda birikir, böylelikle bu noktaların gelişmesine sebep olur. Genel olarak, deriye bu tür renk değişiklikleri getirmek için ultraviyole ışımasına bir kaç yıl maruz kalmak gerekir. Bazı insanlar genetik nedenlerden dolayı ellerinde bu tür lekeleri geliştirme açısından daha yüksek risk altındadır. Bazı kişilerde melanin aşırı üretimi yaşlanma ile birlikte tetiklenir. Solaryum kullanan kişiler bu lekeleri geliştirme konusunda daha büyük risk altındadır.

Şikayetleri: Deride el ve yüzdeki lekeler kozmetik açıdan rahatsızlık oluşturabilir.

Bulguları: Deride kahverengi renk değişikliği mevcuttur.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Çeşitli deri tümörlerinde benzer renk değişimleri olabildiğinden bir dermatolog tarafından tanısı konmalıdır. Ayırıcı tanı için biyopsi alınması gerekebilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Bu lekeler zararlı olmamasına rağmen, bu durumdan etkilenenler çeşitli kozmetik nedenlerle onlardan kurtulmak istemektedir. Bu lekelerin ortadan kaldırılması için çeşitli seçenekler vardır. Bir dermotoloji uzmanına başvurarak lekeler için öneriler alınabilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Doktorun önereceği şekilde UV koruyucu kremler kullanılmalı, bazı deri tümörleri ile karışabileceğinden belli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir.