Yaşlı kadının hayatı karardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYaşlı kadının hayatı karardı
GeriGündem Yaşlı kadının hayatı karardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
26.12.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Yaşlı kadının hayatı karardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaşlı kadının hayatı karardı

Adana'da yıllar önce iflas eden ve borçlarını ödeyemediği için cezaevine konan Hasan Çoraplı'nın eşi Zehra Çoraplı, kendisini dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerin icra talebiyle evinden çıkartıldı. Yağmurun altında sokakta kalan Zehra Çoraplı, yardım bekliyor. 

6
  • Yaşlı kadın evinden çıkarıldı
  • Yaşlı kadın evinden çıkarıldı
  • Yaşlı kadın evinden çıkarıldı
  • Yaşlı kadın evinden çıkarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana'da ayakkabı atölyeleri ve otomobil galerileri olan Hasan Çoraplı, yaklaşık 12 yıl önce iflas etti. Borçlarını ödeyemediği için tutuklanan Hasan Çoraplı, yaklaşık 2 sene önce cezaevine kondu. Bir süre önce senet karşılığında İ.A.'dan otomobil satın alan ancak parayı ödeyemeyeceklerini anlayan Hasan-Zehra Çoraplı çifti, arabayı vererek senedi geri almak istedi. İddiaya göre İ.A. arabayı geri teslim alarak, senedin aslını değil fotokopisini çifte verdi. Zehra Çoraplı daha sonra senede, anlaştıkları miktar olan 6 bin lira değil, 60 bin lira yazıldığını fark etti.

Yaşlı kadının hayatı karardı

Elinde senedin aslı olan İ.A., Hasan ve Zehra Çoraplı çiftinin kendisine olan borcun ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kocası hapiste olan ve yalnız başına yaşayan Zehra Çoraplı'nın evden çıkarılması için haciz memurları ve polis ekipleri Yenibey Mahallesi'ndeki eve geldi. Yeni bir ev bulana kadar zaman isteyen Zehra Çoraplı, evden çıkartıldı.

Eşyalarıyla birlikte evden çıkarılan ve yağmur altında kalan Zehra Çoraplı, gözyaşlarına boğularak yardım istedi. 
Evin tahliyesi için gelen memurlara yalvardığını ancak kendisini sokağa attıklarını ifade eden Zehra Çoraplı, "Bana 6 bin liralık senedin fotokopisini verip yırttırdılar. Sonra ne yaptılarsa bu eve el koydular. Sadece bana 4-5 gün önce bir haber geldi. Hemen icra dairesine gittim. Oradaki görevliler de işin bittiğini söylediler" dedi. 

"SOKAKTA YAĞMURUN ALTINDA YATARIM"

Komşularının yardımıyla geçimini sağladığını söyleyen Zehra Çoraplı, "Sokakta kaldım, ne yapayım? Cumhurbaşkanım, yetkililer beni görsün. Sokakta yağmurun altında yatarım. Zor olsun, çok çok ölürüm. Benim kimsem yok. Allah razı olsun komşularım faturalarımı yatırıyor. Eşyalarımın bir kısmını da evlerine aldılar. Sabahtan beri yalvardım yakardım, bana 2 gün bile izin vermediler" ifadelerini kullandı. 

Evini pamuk tarlasında çalışarak yaptığını ve evinden atıldığı için üzüldüğünü belirten Zehra Çoraplı, "Evimi geri istiyorum. Benim bu evde çok emeğim var. Ben bu evi bayat yemek yiyerek yaptım. Kocam Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatıyor. En azından o çıkana kadar müsaade versinler. Kocamın yanına gidemiyorum, harçlık bile götüremiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan istifa sorusuna yanıt

Devlet Bahçeli'den Metin Akpınar'a çağrı

Bakan Akar'dan CHP'li Özel'e dava

Çok sayıda askere yakalama kararı... Aralarında o da var