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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
04.12.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Yaşlı kadını öldüren ayı için ’vur’ emri verildi, hayvan bulunamadı, karar kaldırıldı

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Yaşlı kadını öldüren ayı için ’vur’ emri verildi, hayvan bulunamadı, karar kaldırıldı

BOLU’da ormanlık alanda mantar toplayan Ayşe Yardımcı’yı (78) öldüren ayının vurulması yönünde emir çıkarıldı. Ancak ormanlık alanda ayıya rastlanmadığı için ’işlem’ gerçekleşmedi.

Temmuz ayında meydana gelen olayda, Mudurnu Beyderesi Köyü’nde oturan Ayşe Yardımcı, köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğrayan Ayşe Yardımcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ve Ağustos ayında bölgede 1 ay boyunca fotokapanlarla inceleme yapılarak, ayının bölgede yaşadığı tespit edildi.

'VUR' EMRİ VERİLDİ

Ağustos ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ayının vurularak bölgeden uzaklaştırılmasına karar verildi. Ayının, zararlı hayvanın avcılık belgesine sahip avcılar vasıtası ile vurularak alandan çıkarılması yönünde rapor düzenlendi. Eylül ayında ayının vurularak alandan çıkartılması için yörede bulunan avcı dernekleri ile sözleşme imzalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda ormanlık alanda ayı bulunamadığı için itlaf edilemedi.

Ayının bölgeden kendiliğinden uzaklaştığı düşünülürken, olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Mudurnu ilçesi Beyderesi Köyü Osmançavuşlar Mahallesi’nde yaşlı bir kadının ayı saldırısına uğrayarak ölmesi haberinin ardından, olayın yaşandığı alanda şube müdürlüğümüzce 18 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında fotokapan kurularak yapılan çalışmalar sonucunda 1 adet yetişkin ayının bölgede varlığı görülmüştür. Kara Avcılığı Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 54. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince, halk sağlığını tehdit ettiği kanaatine varılan ayının sahadan uzaklaştırılması için Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ’Yaban Hayvanı Zararları’ konulu talimatı gereğince, zararlı hayvanın avcılık belgesine sahip avcılar vasıtası ile vurularak alandan çıkarılması yönünde rapor tanzim edilmiştir. Hazırlanan rapora istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğümüzden 12 Ekim tarihli yazımız ile ölüm olayına sebebiyet verdiği düşünülen ayının alandan çıkartılması ile ilgili gerekli izinlerin verilmesi istenmiştir. Bölge Müdürlüğümüzden gelen 14 Ekim tarihli cevabi yazıda şube müdürlüğümüzün talebi uygun görülmüştür. Ayının alandan çıkartılması için yörede bulunan avcı dernekleri ile sözleşme imzalanarak şube müdürlüğümüz gözetiminde çalışma yapılmış olup alanda daha sonraki süreçte ayıya rastlanmadığından herhangi bir itlaf etme olayı gerçekleşmemiştir. Benzer olayın tekrar yaşanmaması için vatandaşların ayıların yaşadığı alana mümkün olduğunca tek başına girmemeleri, alana girerken ayıları önceden korkutmak ve kaçırmak için yüksek ses çıkararak hareket etmeleri konularında uyarılmasının faydalı olacağı kaymakamlığa bildirilmiştir."

 

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