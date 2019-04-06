Yaşlı kadına kabusu yaşattılar 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYaşlı kadına kabusu yaşattılar
GeriGündem Yaşlı kadına kabusu yaşattılar 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA), İHA
06.04.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Yaşlı kadına kabusu yaşattılar 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaşlı kadına kabusu yaşattılar 

ANTALYA'da, takip ettikleri Seval Y.'nin (74) boynundan altın kolye ve küpelerini gasbeden Ramazan B. (22) ile kız arkadaşı Gamze M.S.(37) polis ekiplerince yakalandı. Çiftin, daha önce de zincir marketten hırsızlık yaptığı, kasiyer A.E.'ye bıçak çektikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerindeki bir apartman içinde 74 yaşındaki S.Y,’nin boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpelerin bir kişi tarafından zorla alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti.

Yaşlı kadın ifadesinde, Dokuma’dan bindiği otobüste yanına gelen bir kadının nerede ineceğini sorduğunu daha sonra kadının erkek bir şahsın yanına gittiğini söyledi. Yaşlı kadın durakta inip binaya girdiği esnada, otobüste gördüğü erkek şahsın zorla boynundaki altın kolye ve kulağındaki küpeleri alıp kaçtığını bildirdi. 
Alınan ifade ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şahısları takibe alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Yeşildere Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde gerçekleşen hırsızlık olayının da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Erkek şüpheli R.B.(22) ve kadın şüpheli G.M.S,(37) aynı mahallenin ara sokaklarında polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'Pes' dedirten kaza! Böyle çarptı ve kaçtı

Katilin ifadesi... Yüzünün derisini klozete attım

'İzah edilebilir bir durum değildir'