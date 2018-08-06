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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Yaşlı kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

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Yaşlı kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Antalya'da evine girdikleri yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra ona işkence yaparak 4 altın bilezik, bir kolye, bir altın zincir ve 300 lira parasını gasp ettiği ileri sürülen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli ile onlara yardım eden 1 kişi Adana'da yakalandı.

Olay 2 Ağustos Perşembe günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında tuvalete gitmek üzere uyanan T.T. (65), odasının kapısını açtığında maskeli iki kişiyle karşı karşıya geldi.

T.T. ilk karşılaşma sırasında yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine T.T.'nin ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan soyguncular, elini ve ayağını da bağladıktan sonra başına bir şal geçirip evdeki altınların yerini söyletmek için uzun süre tartakladı. Yüzü kanlar içinde kalan kadın yine soyguncular tarafından yerde sürüklenip tekmelendi.

EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Evdeki altınların yerini söylemesi için yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın soyguncuların elinden kurtulmak için altınların yerini söyledi. Bu süre içinde evin her yerini arayıp odaları adeta savaş alanına çeviren maskeli soyguncular, kadının söylediği yerde altınları buldular ancak bununla da yetinmediler. Evde başka altın olduğunu düşünen soyguncular, kadına bir süre daha şiddet uyguladı.

CANINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Takati kalmayan kadın balkona çıkması halinde komşulardan birinin görüp yardım edeceğini düşünerek, balkondaki saksının içinde altın olabileceğini söyledi. Orayı da kontrol eden maskeli soyguncular altını bulamayınca bu defa paraların peşine düştü. İçinde 200-300 TL civarında parası bulunan cüzdanın yerini de soygunculara söyleyen T.T., bankada parası olduğunu, banka defterini ve kimliğini alıp o parayı da çekebileceklerini söyleyip canını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren kabusun ardından evden 4 altın bilezik, bir zincir 1 sarı lira ve 300 TL parayı çalan soyguncular kaçtı.

Soyguncular gittikten sonra bağırmaması için ağzına tıkılan bez parçasını diliyle çıkarmayı başaran kadın 'imdat' diye bağırdı ancak sesini kimseye duyuramadı. Yaralı halde sürüne sürüne dış kapıya kadar giden kadın, soyguncuların giderken açık bıraktıkları kapının önüne kadar çıkıp tekrar bağırmaya başladı. O esnada kapının önünden geçen bir kişinin sesi duymasıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. T.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde ve çevrede incelemelerde bulundu. Ekipler, evin yakınında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini izleyerek soyguncuların kimlikleri hakkında bilgi topladı.

2 kaburga kemiği kırılan ve aldığı yumruk darbeleri sebebiyle yüzünden yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken polis soyguncuların yakalanabilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda soygunu Gürcistan uyruklu Genad Surmanıdze (40) ve Davit Gabaıdze'nin (46) işlediği, Murat Ç. isimli bir Türk'ün ise bunlara yardım ettiği belirlendi. Polis yaptığı çalışmada zanlıların Adana'da olduğunu belirledi. Manavgat polisi hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Adana polisi 3 zanlının da kısa sürede izini buldu. Zanlıların bir otelde saklandığını saptayan polis otele baskın düzenledi. Yapılan baskında 3'ü de yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlıların çantasında ve üzerilerinde yapılan aramalarda altınlar bulunmazken, 4 bin lira para ele geçirildi. Ayrıca zanlıların çantasında tornavida ile eldivenler bulundu. Zanlıların olay sırasında giydikleri kıyafeti çıkartıp yeni kıyafet satın aldıkları ortaya çıkarken, polis olayda giyilen kıyafetleri de buldu. Polis işlemleri yaptıktan sonra zanlıları Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdi.

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