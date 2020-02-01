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Ali Yıldız-Selçuk Akyol/DÜZCE(İHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu

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Yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu

Düzce’nin Akpınar Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi 3540 sokakta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Kazan’dan haber alamayan torunu evi kontrol etmek istedi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torun durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli tıp Kurumu’na gönderildi. Yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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