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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşlı, hamile ve çocuklar cezalarını evde çekebilir

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yaşlı, hamile ve çocuklar cezalarını evde çekebilir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı, hamile ve çocuklara evde infaz uygulaması üstünde çalıştıklarını söyledi. Gül, noterlerde parmak iziyle işlem ve kredi kartıyla ödeme hazırlığı olduğunu da açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçe sunumu yapan Gül, şu bilgileri verdi:

NOTERDE PARMAK İZİ

- “Hafta sonlarında da hizmet veren noterlikler, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırdı. Düzenlemenin uygulanmaya başladığı tarihten bugüne kadar 453 bin işlem yapıldı. Yeni yapacağımız düzenlemelerle, noterlikte parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanılacak. Bu şekilde muhtemel sahteciliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Güvenli ödeme sistemleri oluşturulacak. Satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulması düşünülüyor.­ Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi sağlanacak.

- Kadına yönelik şiddetin çözümüne ilişkin yöntemleri ve atacağımız adımları dünya örnekleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla işbirliği halinde almak kararlılığındayız. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanıyan düzenlemeler de çalışmalarımız arasında bulunuyor.

CEZAEVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

- Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi de çalışma gündemimizde yer alıyor.

- Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların süre ve tür yönünden kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan mevzuatta suç olarak düzenlenen tüm fiilleri tarayarak, bu fiillerin idari yaptırıma dönüştürülebilecek olanlarını suç olmaktan çıkarılmasını hedefliyoruz. Şikâyete bağlı suçların kapsamının genişletilmesi ve suç teşkil eden bazı davranışların idari para cezasına konu olabilecek bir kabahat olarak düzenlenmesi de sistemi rahatlatmaya yönelik çalışmalarımızdan olacak.

YARGIDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

- Yargıda performans kriterlerini yeniden belirleyecek, uzun süren soruşturma ve davalar için performans esaslı izleme sistemini kuracağız. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezini kurmayı planlıyoruz.

- Basit yargılama usulünde, ön inceleme ve tahkikat aşamasının zorunlu şekilde tek duruşmada yapılması üzerinde de çalışıyoruz.

- Ülke genelinde hemen hemen tüm dava ve suç türleri için hedef bitirilme süresi belirlenmiştir. Bugüne kadar, hedef sürelere uyulma oranı; soruşturma aşamasında yüzde 74, hukuk mahkemelerinde yüzde 82, ceza mahkemelerinde yüzde 84, idare mahkemelerinde ise yüzde 85’tir.”

40 GÜNDE TAMAMLANAMAZ

- “FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili ABD’ye 7 iade talebi gönderildi. Herhangi bir gelişme kaydedilemedi. FETÖ elebaşının iadesi için suç şüphesi yeterlidir. Adli mercilerimizin ortaya koyduğu deliller, iade hukuku bakımından yeterli ölçüde ve kesinliktedir. FETÖ, 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz sabahı bastırılan bir tehlike olarak yorumlanamaz. Herkes 40 yıllık bir örgütle mücadelenin 40 günde tamamlanamayacağının bilincinde olmalıdır. 40 günde bu örgütle mücadeleyi bitirdik demenin doğru olmadığını biliyoruz.

- 15 Temmuz’dan bu yana meslekten çıkarılan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926’dır. Fiili darbe soruşturmalarının tümü tamamlandı. Açılan 289 fiili darbe davasının 270’i karara bağlandı. Tamamlanan davalarda bazı sanıklar hakkında mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi.”

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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