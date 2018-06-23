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    Yaşlı çift yan yana yürüyordu bir anda olanlar herkesi dehşete düşürdü

    SİVAS (İHA)
    23.06.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Sivas’ta yaşlı adam lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybederken yanında bulunan eşi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yaşlı adamın eşi Neziha Kaya, "Aslanım ayakkabılarında buradaymış. Aslanım nasıl vurdular bize. Bana da vursaydı. Ben de buraya yatsaydım. Aslanım böyle miydi vaadin. Morga beraber gitseydik" diyerek feryat etti.

    Sivas'ta tel örgülerle kapatılan hemzemin geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybederken yanından bulunan eşi ise kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza, saat 08.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'ndeki Kızılırmak Köprüsü yakınlarında bulunan etrafı yayaların geçmemesi için tel örgülerle çevrilen hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neziha ve Rahmi Kaya (76) çifti tren raylarından hemzemin geçidinin açık olduğu kısmından Karşıyaka Mahallesi'ne geçmek istedi. Bu sırada makinist G.C. yönetimindeki DE 33 035 seri numaralı lokomotifi fark eden Neziha Kaya kendini kurtarırken lokomotif Rahmi Kaya'ya çarptı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpmanın ardından lokomotif yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

    "MORGA BERABER GİDEYDİK"

    Kaza sonrası yaşlı adamın eşi Neziha Kaya, "Aslanım ayakkabılarında buradaymış. Aslanım nasıl vurdular bize. Bana da vursaydı. Ben de buraya yatsaydım. Aslanım böyle miydi vaadin. Morga beraber gitseydik" diyerek feryat etti.

    Kazayı duyup olay yerine gelen Kaya'nın çocukları ve akrabaları da gözyaşlarına boğuldu. Tel örgülerle kapatılan hemzemin geçidinden bazılarının karşıdan karşıya geçmek için söküldüğü görüldü. Bazı yayaların kazaya rağmen aynı yolu kullanması ise dikkat çekti.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Lokomotifin makinisti ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Yaşlı çift yan yana yürüyordu bir anda olanlar herkesi dehşete düşürdü

    Etiketler: yaşlı çift , son dakika , haberler
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