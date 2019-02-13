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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA), İHA
13.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Yaşlı çift tutuklandı... Eşinin sözleri ''pes artık'' dedirtti

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Adana'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen yaşlı karı koca tutuklandı. Kocanın "Ben satmıyorum, kanser olduğum için içiyorum", eşinin ise "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" demesi dikkat çekti.

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  • Eşinin sözleri pes artık dedirtti
  • Eşinin sözleri pes artık dedirtti
  • Eşinin sözleri pes artık dedirtti
  • Eşinin sözleri pes artık dedirtti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Özgür Mahallesi'nde H.İ. (59) kadın ile A.İ. (62) isimli kocasının evde esrar sattığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda karı kocayı fiziki ve teknik olarak takibe başladı. Takip sonucunda karı kocanın evden esrar satışı yaptığını değerlendirerek operasyon için düğmeye bastı. Polis eve yapılan şok baskında 2 kilo esrar ve 5 bin lira para ele geçirdi. Karı koca ise gözaltına alındı.

'GEBEREYDİM BEN GEBEREYDİM'

Zanlılardan yaşlı kadın adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildiği sırada basın mensuplarını görünce yüzünü kapattı. Basın mensuplarının, "Neden yüzünü kapatıyorsunuz" sorusuna "gururumdan" diye yanıt verdi. Yaşlı kadın "Gebereydim ben gebereydim, ne yapmışız kötü bir şey mi yapmışız. Kocam kanser hastası, ne uyuşturucu satması" diye tepki gösterdi. Kadının kocası ise basın mensuplarına "Eşime soru sormayın bana sorun" diyerek, "Biz uyuşturucu satmıyoruz. Ben 53 yıldır bu esrarı içiyorum çünkü kanser hastasıyım" dedi.

Karı koca daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle savcılıktan sevk edilen karı koca tutuklandı. 

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