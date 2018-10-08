Yaşlı adamın topla imtihanı gülümsetti
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde okulun bahçe duvarından topu aşırtarak öğrencilere atmaya çalışan yaşlı adamın çabası görenleri gülümsetti. O anlar kendisini izleyenler tarafından cep telefonuna kaydedildi. 86 yaşındaki İbrahim Şenateş, sosyal medyada da ilgi çeken görüntüleri için, "Aslında atabilirdim ama elimde eşya vardı ondan atamadım. Şimdi dahi gençler karşıma gelse yenerim, futboluma güveniyorum" şeklinde konuştu.
Kale Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yanından geçen İbrahim Şenateş (86), öğrencilerin, kaçan topunu okul bahçesine atmaya çalışması ortaya komik görüntüler çıkardı.
Şenateş'in topu duvardan aşırma çabası, bu sırada kendisini izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde; önüne düşen topu tutan İbrahim Senateş'in topu 2 metre yükseklikteki duvardan aşırmak için çabalaması görülüyor.
Görenleri gülümseten Şenateş, başarısız olunca topu bırakarak bölgeden ayrıldı.
"ELİM DOLU OLDUĞU İÇİN DUVARI AŞAMADIM"
Görüntülerin çekildiği anı anlatan İbrahim Şenateş, "Öğrenciler top oynarken, top bahçenin dışına çıktı, bende topu onlara atmak için birkaç vuruş yaptım başarısız oldum, aslında atabilirdim ama elimde eşya vardı ondan atamadım" dedi.
Futbolda rakip tanımadığını da belirten Şenateş, "Bizler futbol topu bulamazdık, inek yünü ıslatır ve top yapardık. Onla oynardık. Şimdi dahi gençler karşıma gelse yenerim, futboluma güveniyorum” diye konuştu
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