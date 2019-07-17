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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Yaşlı adamın feryatları yürekleri dağladı

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Yaşlı adamın feryatları yürekleri dağladı

Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu. Panelvan aracın altında kalan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kaburgaları kırılan ve durumu ağır olan vatandaşın acı feryatları, yürekleri dağladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin B.(60) isimli yaşlı vatandaş yolun karşı tarafına geçmek istedi. O sırada Nasuf T. kullandığı panelvan araç, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde sokağa daldı. O sırada yaşlı adamı görmeyen sürücü, Selahattin B.’yi aracın altına aldı.

SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA YAŞLI ADAMI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİ

Çevrede oturan vatandaşların tepkisiyle aracını durduran sürücü aracından indiğinde şok oldu.

Yaşlı adam aracın altında sıkışıp kaldığını gören vatandaşlar, hemen aracın yanına geldi. Yaklaşık 10 kişi aracı kaldırarak yaşlı adamı aracın altından çıkardı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bu sırada vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, acı içinde inlerken, aracın sürücüsü ise üzerindeki şoku atlatamadı. İlk müdahalenin ardından yaşlı adamın kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Selahattin B. tedavi edilmek üzere Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından panelvan sürücüsü gözaltına alınırken, olayın ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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