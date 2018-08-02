Yaşlı adamı dövenlerden biri Ankara’da yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz’a önce araçla su sıçratan, daha sonra da darp eden şüphelilerden Cemal İ. Ankara’da yakalandı.
Cemal İ.’nin darp olayından sonra tehdit aldığı gerekçesiyle Ankara’ya kaçtığı öğrenildi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri yaptıkları çalışmayla Cemal İ.’yi Ankara’da yakaladı. Adliyeye çıkartılan Cemal İ. SEGBİS ile alınan ifadesinden sonra Bafra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı sabıkası olduğu belirtilen Cemal İ.’nin Bafra’da yerel bir gazetede çalıştığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle