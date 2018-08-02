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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
02.08.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

Yaşlı adamı dövenlerden biri Ankara’da yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Yaşlı adamı dövenlerden biri Ankara’da yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz’a önce araçla su sıçratan, daha sonra da darp eden şüphelilerden Cemal İ. Ankara’da yakalandı.

Cemal İ.’nin darp olayından sonra tehdit aldığı gerekçesiyle Ankara’ya kaçtığı öğrenildi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri yaptıkları çalışmayla Cemal İ.’yi Ankara’da yakaladı. Adliyeye çıkartılan Cemal İ. SEGBİS ile alınan ifadesinden sonra Bafra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı sabıkası olduğu belirtilen Cemal İ.’nin Bafra’da yerel bir gazetede çalıştığı öğrenildi.

Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler.Samsun’un Bafra İlçesinde 72 yaşındaki yaşlı adama, acımazca defalarca yumruk atan gencin görüntüleri ortaya çıktı. Bir hafta önce meydana gelen olayın görüntüleri bir iş yerinin kameralarına yansıdı.Olay, Samsun Sinop karayolunun servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı. Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri yaşlı adamın yanına geldi. Bu esnada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutarak otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesine götürdü. Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetci olması üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. ilçe jandarma karakoluna götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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