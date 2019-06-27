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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.06.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Yaşlı adam dehşeti yaşadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah evinden çıkıp yürüyerek iş yerine giden yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı. Kalçasından ısırılan vatandaş kaçmaya çalışırken düşüp asfalta başını çarptı. Başına dikiş atılıp yarası tedavi edilen Sait Ünal'a tetanoz aşısı yapıldı. 

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  • Yaşlı adam dehşeti yaşadı
  • Yaşlı adam dehşeti yaşadı
  • Yaşlı adam dehşeti yaşadı
  • Yaşlı adam dehşeti yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta çalıştığı işyerine yürüyerek evine giden 65 yaşındaki Sait Ünal isimli vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeğin baldırından ısırdığı Sait Ünal, kaçmak isterken düşerek yerini asfalt zemine çarptı. Bir süre kendisinden geçen ve kanlar içerisinde kalan talihsiz adam çalıştığı işyerindeki bir arkadaşı tarafından yattığı yerde fark edilip Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Başına dikiş atılan, tetanoz aşısı yapılan Sait Ünal, olayın şokundan uzun süre çıkamadığını belirterek, “Her sabah olduğu gibi spor amaçlı olarak evimden çıkıp Sorgun Mezarlığının etrafından dolaşıp çalıştığım yere gidiyordum.

Tam bu noktaya geldiğimde yolun sağında ve solunda 3’er tane köpeğin uyumakta olduğunu gördüm.

Yanlarından geçerken bir anda üzerime saldırdılar. Birisi baldırımdan ısırdı. Kaçmaya çalıştığım sırada yere düşüp başımı çarpmışım. Ne kadar burada kaldım bilmiyorum. Kendimi çevre yolunda üst geçidin altında buldum. Çalıştığım işyerinden bir arkadaş beni görerek hastaneye getirdi” dedi.

Ünal, kendisinin başına gelenlerin çocuk ve kadınların da başına gelebileceğine dikkat çekerek, yetkililerden sokak köpekleri konusunda önlem almalarını istedi. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşlı adama köpeklerin saldırısı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Sokakta yürüyen Sait Ünalın, bir anda geri dönüp kaçmaya çalışırken köpeklerin de arkasından koştuğu kamera tarafından kaydedildi. 

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