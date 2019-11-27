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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/DHA
27.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Yabancı uyrukluların kabusu oldular...

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SULTANGAZİ  Sultançiftiği Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır yaşları 14 ile 20 arasında değişen kalabalık bir grup, yabancı uyruklu kişilerin kabusu oldu. Yabancı uyruklu kişilerin yolunu kesen grup, ceplerindeki para ve telefonları istiyor, kendilerine direnenleri tekme tokat dövüyorlar.

Afganistan uyruklu Abdul Haffez ve ailesinin işlettiği dükkanın bulunduğu sokağı mesken tutan yaklaşık 30 kişi, yabancı uyrukluların kabusu oldu. Haffez ailesinin işlettiği dükkana alışveriş için gelen Afgan ve Pakistan uyrukluların önünü kesen  grup, gasp girişiminde bulunuyor. Kimi müşteriyi bıçakla tehdit ederek telefonlarını ve paralarını alan grup, kendisine direnenleri ise feci şekilde dövüyor. Yaşları 14 ila 20 arasında değişen grubun bir gasp girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

GASPÇILAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, dükkandan çıkan 3 Pakistan uyruklu şahsın koşarak önüne kesen grup, kendisine direnen 3 kişiye saldırmaya başlıyor. Çevredekilerin araya girmesine rağmen grubun saldırısı devam ediyor. 

İş yeri sahibi Abdul Haffez, "Biz bu sokağın esnafıyız. Bizim dükkana müşteriler geliyor. Aşağıda 20-30 kişilik çete gibi gençler var. Müşterilerimizin dükkandan çıkarken adamı gasp ediyorlar. Müşterilerimizi durdurup  para istiyorlar, ceplerini arıyorlar. Ceplerinin aranmasına izin vermeyince kavga ediyorlar, dövüşüyorlar. Bıçak falan çıkarıyorlar. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Birkaç kere bıçak çıkarırken ben kendim şahit oldum. Duruduruyorlar bir şekilde bir şeylerini alıyorlar. Telefonlarını aldılar. Paralarını alıyorlar. Yaklaşık 2 aydır biz bu durumu çekiyoruz. Polise haber veriyoruz. Sağolsun geliyorlar. Polis gelince hepsi dağılıyor. Polis gittikten sonra tekrar geri geliyorlar" dedi. 

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