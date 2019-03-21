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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.03.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Yasin-i Şerif tespihinin fiyatı dudak uçuklattı!

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Yasin-i Şerif tespihinin fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul Jewelry Show bugün CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda dünyada ilk kez yapılan Yasin-i Şerif tespihi tanıtıldı. Tespihin fiyatı ise 350 bin liradan müşterilerin beğenisine sunuldu.

Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show, 21-24 Mart 2019'ta 48'inci kez gerçekleştiriliyor.

Fuar 24 ülkeden 1250 firma ve marka ile 120'yi aşkın ülkeden 30 bini aşkın mücevher sektörü profesyoneline ev sahipliği yaptı.

Yasin-i Şerif tespihinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul Jewelry Show'da altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün grupları yer alıyor.

Fuara katılımcı ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Güney Kore, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün de bulunuyor. İtalya ve Çin ülke pavyonu olarak fuardaki yerini alıyor.

Yasin-i Şerif tespihinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde uluslararası alım heyeti programı gerçekleştiriliyor.

Yasin-i Şerif tespihinin fiyatı dudak uçuklattı

Fuarda özel olarak sergilenen tavla 100 karatlık beyaz ve siyah pırlanta taş yapıldı. Tavlada 2 adet zarın üzerinde yakut taşlar bulunurken mamut dişinden üretildi. Tavlanın fiyatına 1 milyon lira değer biçiliyor.

359 BİN TL'YE TESPİH

İstanbul Jewelry fuarında dünyada ilk kez yapılan Yasin-i Şerif tespihi tanıtıldı. Tespihin fiyatı ise 350 bin liradan müşterilerin beğenisine sunuldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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