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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

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Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında 6-8 Ekim 2014 tarihinden meydana gelen Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için anma etkinliği düzenlendi. Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri ve vatandaşlar katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“6-8 EKİM UNUTULMAMASI GEREKEN ACI BİR OLAYDIR”

Etkinlikte konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkan Ömer Çelik, 6-8 Ekim olaylarının unutulmaması gereken acı bir olay olduğunu belirterek, “6-8 Ekim olaylarına gelmeden önce adına çözüm süreci denilen aslında çözümsüzlük süreci olan ve akıl tutulması olan bir siyasi gelişme neticesinde bölgede kurulduğu günden şimdiye kadar bu halka kandan, göz yaşından başka, zulümden başka hiçbir şey vermemiş ve verecek bir şeyi de aslında olmayan PKK ve yandaşları bununla palazlanmış , şehirleri, köyleri ve evleri adeta birer silah deposu haline getirmişlerdi. Bu neticede onların yularını elinde tutanlar, onları maşa olarak kullananlar ve gayeleri İslam’dan uzak kendilerine kölelik yapacak sevgiden ve merhametten uzak bir Kürt gençliği oluşturmaktı. Onların insanlık dışı hedeflerine engel olacak olanlar sadece İslam’ı yaşamak isteyen ve bu mazlum halkın kurtuluşunun İslam’da olduğuna inanan Yasin ve onlar gibi inanan İslami camiaların Müslüman gençleri idi. Bundan dolayı 6-8 Ekim’de İslami camiaların kurumlarına, Kuran kursları ve camilere vahşice, insanlık dışı yöntemlerle saldırdılar. Gayeleri, kendilerine engel olarak gördükleri İslami camiaları ve müntesiplerini planlı ve programlı bir vahşetle ortadan kaldırmak, sindirmek, hafızalara bu vahşeti hakim kılarak bölgede İslam’dan uzak köle bir Kürt gençliği oluşturmaktı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey oldu. Allah onları şehitlerin mübarek kanlarıyla rezil ve rüsva etti ve onları sokağa çağıran azmettiricileri de kıyamet gününe kadar lanetle anılacak. Allah onlara rahat yüzü vermiyor. Kıyamete kadar da vermeyecek inşallah” dedi.

Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı


Etkinlik okunan duaların ardından sona erdi.

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