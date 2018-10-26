Yasin Aktay anlattı: ‘İlk etapta kaçırıldığını düşündük’

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan kaybolan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ismiyle dünya çapında bir dernek kuruldu. Cemal Kaşıkçı’nın Dostları Derneği’nin kuruluşu, dün saat 18.00’de Başkonsolosluk önünde yapılan eylemle Mısırlı muhalif Lider Eymen Nur tarafından açıklandı. Derneğin kurucuları arasında, Cemal Kaşıkçı’nın başına bir şey gelirse nişanlısından aramasını istediği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da yer aldı. Derneğin açıklamasına Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da destek verdi. Türkiye’deki eylemle eşzamanlı olarak Washington, Londra, Paris ve Tunus’taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eylem yapıldı.

ELLERİ KANLI VELİAHT PRENS

Eylemde Cemal Kaşıkçı için dualar okundu, katılanlar ellerinde mumlar taşıdı. Eylemdeki bir kişi ise, elleri kanı temsilen kırmızıya boyanmış halde yüzüne Muhammed Bin Selman’ın maskesini taktı.

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK

Yasin Aktay gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirterek, “Buraya iki uçakla gelen kişilerin Veliaht Prensten habersiz gelemeyecekleri malum. Ancak kendisi haberim yok diyor. Mahkemede ne kadar kurtarır onu bilmiyoruz. Bu 15 kişi ondan habersiz gizli kapaklı bir iş çevirip mi geldiler? Böyle bir şeyin mümkün olmasının değerlendirmesini hakimler yapacaktır. Bu aşamada ne söylesek spekülasyonları arttırmış oluruz ancak hiçbir şey gizli kalmayacaktır” dedi.

ÇIRPINDIKÇA BATMIŞ OLUYORLAR

Yasin Aktaş açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Son güne kadar delillerin karartılmaya çalıştığı açık. İstedikleri kadar örtmeye çalışsınlar, çırpındıkça batmış olurlar. Kaşıkçı’nın planlanarak, Riyad’dan kalkan iki uçak dolusu insan tarafından öldürüldüğü çok açık. Aradığımız ve bulmak istediğimiz delil bunlardı. Bu da itiraf edilmiş artık. Şu anda bazı delillere çok da ihtiyaç duymazsınız itiraf edildikten sonra. Deliller bu cinayetin kimler tarafından işlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Ailesinin o cesede dini vecibeleri yerine getirmesi için ihtiyacı var.”

ENDİŞE ETTİĞİ ŞEY TUTUKLANIP KAÇIRILMAKTI

“Benim dostumdu ama en yakınındaki kişi ben değildim. Benim dostumdu, Türkiye’de güvenebileceği bir insan olarak beni göstermiş. En son 1, 1.5 ay önce görmüştüm. Kendisiyle ilgili ölüm korkusu yoktu. Endişe ettiği şey öldürülme değil, tutuklanıp kaçırılma durumu.”

İLK OLARAK KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜK

“Bize haber verildiği zaman saat 16.41’di. Biz ilk etapta, ihbarı aldığımız anda kaçırılma ihbarını aldık. Öldürülme ihbarını almadık. Cesedinin kaçırılma ihmali olsa bile onun havalimanında birileri tarafından kaçırılma ihtimalini değerlendirdik ve öyle bir şey olmadığını gördük. Havalimanında yapılan kontroller Kaşıkçı’nın sığabileceği bir paket veya kendisi bizzat kaçırılma ihtimali üzerinde duruldu. Olmadığı ortaya çıktı. Öldürülmüş olabileceğini 5 gün sonra tespit edebildik. Ondan sonra o adamların katil olduğunu bilmek, o adamların irtibatlı olduğunu bilmek yarım saat içinde mümkün olamazdı.”