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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
26.10.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Yasin Aktay anlattı: ‘İlk etapta kaçırıldığını düşündük’

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Yasin Aktay anlattı: ‘İlk etapta kaçırıldığını düşündük’

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan çıkmaması durumunda nişanlısından telefonla arayıp yardım istemesini istediği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Biz ilk etapta, ihbarı aldığımız anda kaçırılma ihbarını aldık. Havalimanında yapılan kontrollerde Kaşıkçı’nın sığabileceği bir paket veya kendisi bizzat kaçırılma ihtimali üzerinde duruldu. Olmadığı ortaya çıktı. Öldürülmüş olabileceğini 5 gün sonra tespit edebildik” dedi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan kaybolan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ismiyle dünya çapında bir dernek kuruldu. Cemal Kaşıkçı’nın Dostları Derneği’nin kuruluşu, dün saat 18.00’de Başkonsolosluk önünde yapılan eylemle Mısırlı muhalif Lider Eymen Nur tarafından açıklandı. Derneğin kurucuları arasında, Cemal Kaşıkçı’nın başına bir şey gelirse nişanlısından aramasını istediği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da yer aldı. Derneğin açıklamasına Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da destek verdi. Türkiye’deki eylemle eşzamanlı olarak Washington, Londra, Paris ve Tunus’taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eylem yapıldı.

ELLERİ KANLI VELİAHT PRENS

Eylemde Cemal Kaşıkçı için dualar okundu, katılanlar ellerinde mumlar taşıdı. Eylemdeki bir kişi ise, elleri kanı temsilen kırmızıya boyanmış halde yüzüne Muhammed Bin Selman’ın maskesini taktı. 

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAYACAK

Yasin Aktay gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili hiçbir şeyin gizli kalmayacağını belirterek, “Buraya iki uçakla gelen kişilerin Veliaht Prensten habersiz gelemeyecekleri malum. Ancak kendisi haberim yok diyor. Mahkemede ne kadar kurtarır onu bilmiyoruz. Bu 15 kişi ondan habersiz gizli kapaklı bir iş çevirip mi geldiler? Böyle bir şeyin mümkün olmasının değerlendirmesini hakimler yapacaktır. Bu aşamada ne söylesek spekülasyonları arttırmış oluruz ancak hiçbir şey gizli kalmayacaktır” dedi.

ÇIRPINDIKÇA BATMIŞ OLUYORLAR

Yasin Aktaş açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Son güne kadar delillerin karartılmaya çalıştığı açık. İstedikleri kadar örtmeye çalışsınlar, çırpındıkça batmış olurlar. Kaşıkçı’nın planlanarak, Riyad’dan kalkan iki uçak dolusu insan tarafından öldürüldüğü çok açık. Aradığımız ve bulmak istediğimiz delil bunlardı. Bu da itiraf edilmiş artık. Şu anda bazı delillere çok da ihtiyaç duymazsınız itiraf edildikten sonra. Deliller bu cinayetin kimler tarafından işlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Ailesinin o cesede dini vecibeleri yerine getirmesi için ihtiyacı var.”

ENDİŞE ETTİĞİ ŞEY TUTUKLANIP KAÇIRILMAKTI

“Benim dostumdu ama en yakınındaki kişi ben değildim. Benim dostumdu, Türkiye’de güvenebileceği bir insan olarak beni göstermiş. En son 1, 1.5 ay önce görmüştüm. Kendisiyle ilgili ölüm korkusu yoktu. Endişe ettiği şey öldürülme değil, tutuklanıp kaçırılma durumu.”

İLK OLARAK KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNDÜK

“Bize haber verildiği zaman saat 16.41’di. Biz ilk etapta, ihbarı aldığımız anda kaçırılma ihbarını aldık. Öldürülme ihbarını almadık. Cesedinin kaçırılma ihmali olsa bile onun havalimanında birileri tarafından kaçırılma ihtimalini değerlendirdik ve öyle bir şey olmadığını gördük. Havalimanında yapılan kontroller Kaşıkçı’nın sığabileceği bir paket veya kendisi bizzat kaçırılma ihtimali üzerinde duruldu. Olmadığı ortaya çıktı. Öldürülmüş olabileceğini 5 gün sonra tespit edebildik. Ondan sonra o adamların katil olduğunu bilmek, o adamların irtibatlı olduğunu bilmek yarım saat içinde mümkün olamazdı.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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