Yaşı küçük ama başarısı büyük
Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki Eyüp Enes, çiçekçide çalışan Ersin Çam ile ev kadını Safiye Çam’ın ikinci oğluydu.
İki yıl önce, bir gece ansızın bastıran ve geçmek bilmeyen karın ağrıları başladı. Annesi Safiye Çam hastaneye götürdü. Doktorun teşhisi yağ bezesi idi. İlaçlar verilip eve gönderildi. Safiye Çam ertesi gün oğlunu başka bir hastaneye götürdü. Yapılan kan tahlillerinde Eyüp Enes’in lösemi olduğu ortaya çıktı. Eyüp Enes acilen hastaneye yatırıldı. Hastane odaları altı kişilikti ve bazı çocukların durumu daha ağırdı. Safiye Çam, televizyonda reklamlarını gördüğü LÖSEV’den yardım istedi ancak LÖSANTE Hastanesi’nin tüm yatakları doluydu. Bu sırada Eyüp Enes’in tedavisine başlandı. 15 gün sonra gelen haberle de LÖSANTE Hastanesi’ne geçtiler. Eyüp Enes iki yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Safiye Çam oğlunun tedavi sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Löseminin sadece adını biliyordum. Doktor anlattıktan sonra dünya başıma yıkıldı. LÖSANTE Hastanesi’nde yer açıldıktan sonra oraya geçtik. Oğlumu o kadar güzel muayene ettiler ki, nasıl güzel muayene edildiğini orada öğrendik. Oğlum artık iyileşme sürecinde. LÖSEV adeta benim ailem oldu. Artık geleceğe umutla bakıyoruz. Ben de gönüllü LÖSEV annesi oldum. LÖSEV bana da yeni bir hayat verdi.”
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