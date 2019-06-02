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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşı küçük ama başarısı büyük

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Yaşı küçük ama başarısı büyük

Ankara'da yaşayan 3 yaşındaki Eyüp Enes, çiçekçide çalışan Ersin Çam ile ev kadını Safiye Çam’ın ikinci oğluydu.

İki yıl önce, bir gece ansızın bastıran ve geçmek bilmeyen karın ağrıları başladı. Annesi Safiye Çam hastaneye götürdü. Doktorun teşhisi yağ bezesi idi. İlaçlar verilip eve gönderildi. Safiye Çam ertesi gün oğlunu başka bir hastaneye götürdü. Yapılan kan tahlillerinde Eyüp Enes’in lösemi olduğu ortaya çıktı. Eyüp Enes acilen hastaneye yatırıldı. Hastane odaları altı kişilikti ve bazı çocukların durumu daha ağırdı. Safiye Çam, televizyonda reklamlarını gördüğü LÖSEV’den yardım istedi ancak LÖSANTE Hastanesi’nin tüm yatakları doluydu. Bu sırada Eyüp Enes’in tedavisine başlandı. 15 gün sonra gelen haberle de LÖSANTE Hastanesi’ne geçtiler. Eyüp Enes iki yıl süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Safiye Çam oğlunun tedavi sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Löseminin sadece adını biliyordum. Doktor anlattıktan sonra dünya başıma yıkıldı. LÖSANTE Hastanesi’nde yer açıldıktan sonra oraya geçtik. Oğlumu o kadar güzel muayene ettiler ki, nasıl güzel muayene edildiğini orada öğrendik. Oğlum artık iyileşme sürecinde. LÖSEV adeta benim ailem oldu. Artık geleceğe umutla bakıyoruz. Ben de gönüllü LÖSEV annesi oldum. LÖSEV bana da yeni bir hayat verdi.”

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