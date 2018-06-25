Yaşar Okuyan 'anırırım' demişti! Açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.

Okuyan, canlı yayında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahatlıkla aştı. Okuyan, seçim sonuçlarının netleşmesi ardından Twitter'da açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP'den özür dileyen Okuyan, "Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP’den özür diliyorum" dedi.