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    Yaşar Okuyan 'anırırım' demişti! Açıklaması olay oldu

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    24 Haziran öncesi MHP'nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında 'anıracağını' söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP'den özür diledi.

    24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.

    Okuyan, canlı yayında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" demişti.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahatlıkla aştı. Okuyan, seçim sonuçlarının netleşmesi ardından Twitter'da açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP'den özür dileyen Okuyan, "Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP’den özür diliyorum" dedi.

    Etiketler: seçim , son dakika , haberler
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