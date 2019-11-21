Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt kimdir?
Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt kimdir? İşte, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Filiz Büyükanıt hakkında bazı bilgiler
Filiz Büyükanıt ve Yaşar Büyükanıt çiftinin Bengü isimli bir kızları vardır. Bir süredir kanser tedavisi gören ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filiz Büyükanıt için Üsküdar Selimiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt katılamamıştı.
Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından baş tarafına tülbent konulan tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bengü Caymaz annesinin ardından gözyaşı dökerken tabutuna son kez dokunmak için cenaze aracına koştu. Anneannelerine veda eden Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz da tabuta son kez dokundu. Filiz Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.
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