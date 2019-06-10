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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize) (DHA)
10.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Yaşaması için seferber olunan Emir hayata tutunamadı

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Yaşaması için seferber olunan Emir hayata tutunamadı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile bulunan uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir Şeremet (7), hayatını kaybetti.

Ardeşen ilçesinde yaşayan öğretmen Murat-Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emir'e ilik nakli yapılmasına karar verildi.

Şeremet çiftinin yakınları da sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Binlerce gönüllü, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek vererek bağışçı oldu.

Yaşaması için seferber olunan Emir hayata tutunamadı
NAKİL YAPILDI, FENALAŞTI

Kampanya sonuç verdi ve bulunan uygun ilik Emir'e nakledildi. İlik, vücuda uyum sağlamadığı için alınmak zorunda kalındı. Bulunan yeni ilik ise 25 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakledildi. İlik, Emir'in vücuduna uyum sağladı. Ancak küçük çocuk, operasyonun ardından fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emir, dün akşam hayatını kaybetti.

Yaşaması için seferber olunan Emir hayata tutunamadı
TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Emir için bugün Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tabutu üzerine tuttuğu takım olan Trabzonspor'un bayrağı konulan Emir, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşaması için seferber olunan Emir hayata tutunamadıRize'nin Ardeşen ilçesinde sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile bulunan uygun ilik nakledilen lösemi hastası Emir Şeremet (7), hayatını kaybetti.
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