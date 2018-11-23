Yasama Yürütme Koordinasyon ilk kez toplandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bakan yardımcılarının katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Yasama Yürütme Koordinasyon toplantısı ilk kez düzenlendi.
Toplantının açılışında konuşan Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama yürütme koordinasyonun son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sizler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kültürünü oluşturacaksınız. Yazılı hukukun yanında uygulamalarınızla teamül hukukunu oluşturacaksınız. Yeni dönemde artık Bakanlar Kurulu diye bir kuruldan söz etmiyoruz. Bakanlardan oluşan heyetin ismi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi. Onun için bu heyetin toplantısı kabine toplantısı olarak nitelendiriliyor. Sizlerin yükü çok ağır ve çok yaygın. Yeni sistemin bürokratik ayağının en önemli görevleri sizler tarafından icra edilmektedir.”
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