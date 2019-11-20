"Yaşam tarzına saygı duymalıyız"

İKİ KIZIMIZI ARADIM

“Kadının kılık kıyafeti, insanların inançları, kimlikleri ayrışmamıza yol açmamalı. Herkesin kimliği, yaşam tarzı ve inancına saygı gösteren toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız. Başörtülü iki kızımıza, Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya’ya saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. Bu ülkede böyle provokasyon olabilir asla üzülmeyiniz, bu ülkenin sağduyulu güzel insanları hep yanınızda olacaktır, moralinizi bozarsanız provokatörün amacına ulaştığını gösterir. Hiç kimse unutmasın; hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı. Bize düşen bu insanlara saygı göstermektir.

DEMOKRASİDE ÖRNEK OLMALI

Diyorsunuz ki şimdi, ‘Seçime katılmana izin verdim, seçimi kazandığın için seni cezalandırıyorum, görevden alıyorum, oraya bir memur tayin ediyorum, ayrıca senin belediye meclisini de saymıyorum’. Demokrasi, benim gibi düşünmeyen insanların da haklarının olduğunu kabul etme rejimidir. Niye seçiyorsunuz, niye kayyım tayin ediyorsunuz? Bu ne demektir? ‘Ben seni seçen bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum. Sandığa atılan oylar benim için geçersizdir’ demektir. Demokrasi kültürüne yakışmaz. Türkiye’nin demokrasi konusunda bütün İslam dünyasına örnek olması lazım. Demokrasiyi geliştirmek zorundayız.

HORTUMCUYU KURTARMA

Bir dönem inançlı insanların soyulduğu süreç var. Adına İslami holdingler diyorlar. Almanya’ya gittiler, Hollanda’ya gittiler yaklaşık 300 bin kişiden para topladılar. Akla hayale gelmeyen bir sürü vaatlerde bulunup 5 milyar Euro topladılar. Bir süre sonra o alınteri ile çalışan insanların birikimlerini alıp yediler. Şimdi Meclis’e bu holdingleri kurtarma kanunu getiriyorlar. Vatandaşı kurtarmıyorlar, vatandaşı hortumlayanı kurtarmak için teklif getiriyorlar. AK Partililere sesleniyorum; eğer adalet denen bir kavram varsa bu kanunu teklif edenlere onlara oy verirsen, iki elim bugün de mahşerde de yakanda olacak kardeşim.

(Erdoğan’ın ABD gezisi) Amerika’ya gitti ne elde etti? ‘Mektubu takdim ettim’ dedi. 1945’te BM’nin kabul ettiği egemenliğin eşitliği kuralına aykırı davranıyor. ‘Ben eşit değilim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı ikinci sınıftı’ mesajı verilmiştir. Bu benim ağırıma gidiyor.

ESAD’LA KONUŞACAKSIN

O toplantıda Trump, ‘4 milyon Suriyeli’yi vatandaşlığa alacak mısınız?’ diyor. Dün konuşma yapıyor Erdoğan, ‘Mültecileri Suriye’ye göndermeyeceğiz’ diyor. Tabii Trump’tan talimat aldı. ‘Ama’ diyor, ‘Ana muhalefet göndereceğiz diyor.’ Evet CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye gönderecek. Gizlemiyoruz ki. Evet göndereceğiz ama Suriye’yi onaracağız. Parayı Beşar Esad’dan ve Avrupa Birliği’nden alacağız. Malzemeler Türkiye’den gidecek. Biz bir şey söylüyorsak üç adım ötesini düşünüyoruz. Ben boşuna mı Beşar Esad ile konuş diyorum. Şimdi konuşacaksın elin mahkûm.”

EMEKLİLERİN DURUMU

‘İnsani düzeye çıkardık emeklilerin durumunu’ diyor. Yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira. 6 bin 705 lira emekli aylığı alan kaç kişi var? Yüzde 90’dan fazlası yoksulluk sınırının altında. Açlık sınırı 2 bin 58 lira. Asgari ücret 2 bin 20 lira. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı, 8 milyon 647 bin 283. Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Emekli perişan. Ayda 1000 lira altında aylık alan emekli ve dul sayısı 847 bin 643 kişi. 2 bin 58 liranın altında aylık alanların sayısı 6 milyon 850 bin 513 kişi. Onların hakkını, hukukunu biz savunuyoruz.”

Bay Kemal olmak kolay değil

“Açıklama yapıyor, ‘Emekli maaşlarını insanı düzeyde hayat sürdürecek seviyeye çıkardık’ diyor. Ben biliyorum bu hayat seviyesine kimler sahip. Senin keyfin yerinde. ‘Bay Kemal’e beş koyun teslim edin kaybeder’ diyor. Bay Kemal vatan ve milletini seven bir kişidir. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın, elin harama uzanmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin, rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP’li bir Bay Kemal’dir. Her onurlu insan bir Bay Kemal’dir.”

ROZETLERİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM grup toplantısında DSP’den CHP’ye geçen Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz ve emekli general Türker Ertürk’e rozetlerini taktı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)