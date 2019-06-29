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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşam savaşını kazandı

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Yaşam savaşını kazandı

Mardin’de artık işe yaramayacağı düşünülerek sahibi tarafından terk edilen, ölmek üzereyken köylüler tarafından bulunan Zeyna isimli at, Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından tedavi edildi. Ona ilk olarak Zeyno ismini veren gönüllüler, 10 ay süren hayat mücadelesinin görünce ismini Zeyna olarak değiştirdi.

YAKLAŞIK 10 ay önce Ağustos ayında köylüler, Mardin’in dağlık alanında vücudunda ölümcül yaralar olan bir at buldu. Sahibinin ‘artık işe yaramayacağını’ düşünerek ölüme terk ettiği atın vücudunda onlarca yara vardı. Belli ki defalarca vahşi hayvanların saldırısına uğramıştı.

KÖYLÜLER KURTARDI

Köylüler hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçti. Belediyenin barınağına götürülen at ölmek üzereydi. Mardin’deki yetkililer, Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz ile iletişime geçti. Dernek, Mardin’e özel at taşıma aracı göndererek atı İstanbul’a getirtti. Hürriyet’e konuşan Oflaz, Zeyna’nın kurtarılma sürecini şöyle anlattı:

“Sahibi büyük ihtimalle artık yaşlandığı için Zeyna’yı ölüme terk etmişti, durumu bize bildirdiler. Zeyna’yı gördüğümüzde vücudunun çeşitli yerlerinde korkunç yaralar vardı. Sol kalçası neredeyse yoktu, tamamen parçalanmıştı. Kaslar ve dokular dışardaydı, binlerce kurt vardı. Sadece üç gün kurtların temizlenmesi sürdü.”

YAKLAŞIK 10 AY YOĞUN BAKIM

Bu tip vakaların iyileştirilmesi için profesyonel ekiplerin çalışması gerektiğini söyleyen Oflaz, at ve eşekler üzerine çalışan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Olğun Erdikmen ve ekibinin Zeyna için 10 ay boyunca yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti.

 

ZEYNA ŞİMDİ AŞK YAŞIYOR

Yaşam savaşını kazandı

- ZEYNA’nın bu süreçte karnında bir bebeği olduğu ortaya çıktı. Bebeğini ölü doğurdu. Yaraları dışında karaciğer problemleri yüzünden de sık sık ölümle burun buruna gelen Zeyna direndi, zorlukları birer birer aştı ve yaşama tutundu. 10 ayın sonunda tamamen hayata dönen Zeyna şimdi Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği bünyesindeki çiftlikte yaşıyor. Oflaz, “İlk geldiğinde ona Zeyno ismini koymuştuk ancak hayatta kalma mücadelesini görünce ona artık Zeyna demeye karar verdik. Şimdilerde çiftlikte görme engelli atımız Hannak ile büyük aşk yaşıyor” diye konuştu.

 

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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