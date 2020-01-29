‘Yaşam nöbeti’ zaferle bitti

ADALAR’da ruam hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edilmesinin ardından, bir grup hayvansever 19 Aralık’ta İBB önünde çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Adalar’daki faytonlar kaldırılana kadar eyleme devam edeceklerini duyuran hayvanseverler, İstanbul Valiliği ve belediye yetkilileriyle toplantılar yaptı. Hayvanseverlerin ‘Yaşam Nöbeti’ diye adlandırdığı eylem 41. günde sona erdi.

UMUTLA HAYKIRIYORUZ

Grup adına açıklama yapan Derya Yener şunları söyledi: “Mücadelemiz sonucunda bugün artık umutla, neşeyle, inançla haykırıyoruz: Adalar’daki atlı fayton köleliği tarihe gömülüyor. Fayton zulmü altında yıllardır sömürülerek çalıştırılan 1300’e yakın atın yaşatılması, kamu kurumları tarafından finanse edilecek. Yaşam şartlarının bizlerin de içinde yer alacağı hayvan hakları kurumları tarafından denetlenmesi ve yaşamlarının sonuna kadar sömürülmeden yaşayabilmeleri artık öncelikli gündemimiz haline gelmiştir. Bu nedenlerle İBB önündeki çadırlarda başlattığımız ‘Yaşam Nöbeti’ni bitirdiğimizi duyuruyoruz.”

MALZEMELER DEPREMZEDELERE

Eylemcilerden Fundagül Özdem, ‘Yaşam Nöbeti’ boyunca kullandıkları çadır, battaniye, uyku tulumu gibi malzemeleri Elazığ’a göndererek depremzedelere bağışlayacaklarını söyledi.