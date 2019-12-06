Yaşam koçu nedir? Yaşam koçu demek, ne iş yapar?

Yaşam koçu, kişinin hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanabilir bir plan geliştirmesine yardımcı olan bir kişidir. Bir yaşam koçu, tüm potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olmak için profesyonel olarak eğitilmiş bir kişidir.

Yaşam koçluğu süreci, şu anda neler olup bittiğini inceleyerek, engellerinizin veya zorluklarınızın neler olabileceğini keşfederek ve yapılacak eylemleri seçerek, kişinin hayatındaki başarılara, genel şartlara ve geçişlere yöneliktir.



Bir yaşam koçu ne yapar?



Bir yaşam koçu tanımı, özel hedeflerinizin ne olduğuna bağlı olarak değişebilir. Bir yaşam koçu, müşterileri çeşitli profesyonel ve kişisel konularda teşvik eder ve onlara danışmanlık yapar.



Bir koç mevcut durumunuzu analiz ederek, sınırlayıcı inançları ve karşılaştığınız diğer potansiyel zorlukları ve engelleri tespit ederek ve hayatınızdaki belirli sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir eylem planı tasarlayarak gelişmenize yardımcı olur.