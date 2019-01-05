Yaşam alanı yandı
TOGO bandıralı ‘Mark’ isimli soda yüklü kuru yük gemisinin yaşam alanında yangın çıktı.
Mürettabatı 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4 Hintli’den oluşan, sahibinin Türk olduğu belirlenen gemi, Beyrut’tan gelip 2 Ocak’ta Pendik açıklarında demirlemişti. Dün sabah 06.20’de belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri yangını 2.5 saatte kontrol altına aldı. Kurtarılan mürettebat Kartal Limanı’na çıkarıldı.
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