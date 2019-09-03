‘Yasal olmayan binada adli yıl açılışı olur mu’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019-2020 Adli Yıl açılışı töreninin Cumhurbaşkanlığı’nda yapılmasını sosyal medya mesajıyla eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oybirliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ HİMAYESİNDE
“Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oybirliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi? Danıştay başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenine katılabilir mi? Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayesinde gerçekleşecek... Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu? Bu üç sorunun yanıtı ‘evet’ ise o ülkede yargı bağımsızlığından söz edilemez! Adaletten, haktan, hukuktan söz edilemez. O ülkede bir yönetim krizi var demektir.”
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