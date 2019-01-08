Yasak yerlere afiş ve bayrağa 10 bin lira ceza
Yerel seçimlerde afiş ve bayrakların yarattığı çevre ve görüntü kirliliği sıkı şekilde takip edilecek. Yasalarda belirlenen sınırlara uymayanlara 320 lira ile 9 bin 898 lira arasında para cezası verilecek. Partiler astıkları bu afişleri kendileri sökmek zorunda kalacak.
GENEL seçimlerde afiş, pankart, poster ve bayrak asılması konusunda daha dikkatli olunmasıyla ilgili karar alınmasına karşın birlik sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimlerde bu konuda daha dikkatli olacağını, sadece miting alanlarında bayrak ve afiş asacağını duyurmuştu. Partide yapılan değerlendirmelerde, bunun sıkı şekilde takip edilmesi, diğer partilerce yapılan ihlallerin şikâyet edilmesine karar verildi.
AFİŞİ ASAN KALDIRACAK
Yasak yerlere bayrak veya afiş asılmasına yönelik cezalar, Kabahatler Kanunu’na göre tahsil ediliyor. Şikâyet üzerine belediyeler afiş ve bayrağı toplayarak, toplama masrafını da afişi asandan tahsil ediyor. Yasak yerlere afiş, bayrak asılması nedeniyle en az 320 lira, en çok 9 bin 898 lira para cezası uygulanacak. Bu ceza miktarları, 2019 yeniden değerleme oranı kapsamında belirlendi. Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası’nın 61. maddesine göre, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar kaldırılıp masrafları da ilgilisinden tahsil ediliyor.
SERBEST OLAN YERLER
Siyasi partiler ve adaylar, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri seçim bürolarına asabilir veya yapıştırabilirler. Miting alanına da çevresindeki güzergâhlara da seçim malzemesi asılabiliyor.
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