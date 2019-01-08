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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yasak yerlere afiş ve bayrağa 10 bin lira ceza

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yasak yerlere afiş ve bayrağa 10 bin lira ceza

Yerel seçimlerde afiş ve bayrakların yarattığı çevre ve görüntü kirliliği sıkı şekilde takip edilecek. Yasalarda belirlenen sınırlara uymayanlara 320 lira ile 9 bin 898 lira arasında para cezası verilecek. Partiler astıkları bu afişleri kendileri sökmek zorunda kalacak.

GENEL seçimlerde afiş, pankart, poster ve bayrak asılması konusunda daha dikkatli olunmasıyla ilgili karar alınmasına karşın birlik sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçimlerde bu konuda daha dikkatli olacağını, sadece miting alanlarında bayrak ve afiş asacağını duyurmuştu. Partide yapılan değerlendirmelerde, bunun sıkı şekilde takip edilmesi, diğer partilerce yapılan ihlallerin şikâyet edilmesine karar verildi.

AFİŞİ ASAN KALDIRACAK

Yasak yerlere bayrak veya afiş asılmasına yönelik cezalar, Kabahatler Kanunu’na göre tahsil ediliyor. Şikâyet üzerine belediyeler afiş ve bayrağı toplayarak, toplama masrafını da afişi asandan tahsil ediyor. Yasak yerlere afiş, bayrak asılması nedeniyle en az 320 lira, en çok 9 bin 898 lira para cezası uygulanacak. Bu ceza miktarları, 2019 yeniden değerleme oranı kapsamında belirlendi. Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası’nın 61. maddesine göre, seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, belirtilen yerler dışında, siyasi ilan ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya parti bayrağı gibi malzemelerin asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak. Aksi halde, bu ilan ve reklamlar kaldırılıp masrafları da ilgilisinden tahsil ediliyor.

SERBEST OLAN YERLER

Siyasi partiler ve adaylar, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemeleri seçim bürolarına asabilir veya yapıştırabilirler. Miting alanına da çevresindeki güzergâhlara da seçim malzemesi asılabiliyor.

 

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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