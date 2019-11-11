Yasak yerden dönüş yapan TIR'a motosiklet çarptı: Bir yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak yerden dönüş yapan TIR'a motosiklet çarptı: Bir yaralı
GeriGündem Yasak yerden dönüş yapan TIR'a motosiklet çarptı: Bir yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.11.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Yasak yerden dönüş yapan TIR'a motosiklet çarptı: Bir yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak yerden dönüş yapan TIR'a motosiklet çarptı: Bir yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan TIR'la motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü - Avcılar arasında bulunan Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 STL 06 plakalı TIR sürücüsü, TIR parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli 34 BUK 494 plakalı motosiklet sürücüsü ise seyir halindeydi.

Işık, aniden yola çıkarak yasak dönüş yapan TIR'ın dorsesine duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve TIR sürücüsü tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kafasında kanama olduğu görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kazayla ilgili tutanak tuttu.

Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını ifade etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle