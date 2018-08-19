Yasak yerde kesim yapana 232 lira ceza
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı uyarıda bulundu.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza verilecek.
Yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira, konutlara da bin 450 lira ceza uygulanacak.
Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kurslarından alınmış “kurs bitirme belgesi” olanlar tarafından kesilebilecek.
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