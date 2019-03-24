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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
24.03.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Şaşırtan ilanlar... İnternetten satıyorlar

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Şaşırtan ilanlar... İnternetten satıyorlar

ANAVATANI, Avustralya ve ABD olan sarsangiller türü ’feret’, yasak olmasına rağmen, Türkiye’de internet ortamında satışa çıkarılıyor. Sevimli hayvanlar için 750 lira ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla getirilen ve sansargiller familyasının bir türü olan, kokarcayla gelinciklerle tür itibariyle uzaktan yakınlıkları bulunan feretler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise beyaz, siyah, karışık renkli ve kahverenkli olanları bulunan bu hayvanların satışının tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi.

Bu arada, feretleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"İkisi de bir yaşına yakın, gayet evcil, cana yakın hayvanlar. Kedi köpeğe alışıklar, ev içinde serbest yaşıyorlar. Bir hafta önce çiftleştiler, dişi büyük ihtimalle hamile. Ayrı ayrı vermiyorum. İkisini birlikte alana fiyatım 2 bin lira’, ’Satılık feret yavruları’, ’Isırma huyu kesinlikle olmayan feret tamamen evcildir. Büyük kafesiyle birlikte vereceğim. İstanbul detaylı bilgi için WhatsApp."

Şaşırtan ilanlar... İnternetten satıyorlar

’FERET’

Latince ismi Mustela putorius furo olan feret, sarsangiller familyasının bir türüdür. Kokarca ve gelincikler ile tür itibariyle uzaktan akrabalıkları bulunmaktadır. Feret et ile beslenmekte olup bir kısım türlerinin yeşil bitkileri tükettiği gözlenmiştir. Bu hayvan türü görüntü itibariyle şirin bir özelliğe sahiptir. Bir çok renkte türleri bulunmakla birlikte boyu yaklaşık olarak 55 santimetre kadardır. Bu uzunluğun yaklaşık 10-13 santimetresi kuyruğudur. Ağırlıkları 600 gram ile 3 kilogram arasındadır. Feretler her doğumda 3-7 arasında yavru dünyaya getirir.

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