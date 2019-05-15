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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.05.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

Yasak olan yola girdi dehşet saçtı! Hurdaya dönen araçlardan çıkan sürücüler şoka girdi

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde büyük araçların girmesinin yasak olduğu yokuş yoldan aşağı inmek isterken freni patlayan midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 10 aracı biçti. Araçların hurdaya döndüğü kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 18.45 sıralarında İzmit Gazanefer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. idaresindeki 41 P 4263 plakalı servis midibüsü, büyük araçların inmesinin yasak olduğu santral yokuşundan İzmit merkeze inmek istedi. Yokuşa giren midibüsün frenleri patlaması sonucu hızla yokuştan aşağıya inmeye başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun bitiş kısmında trafik ışıklarında bekleyen 10 araca çarparak durabildi. Kazada hızla gelen midibüsün çarparak sürüklediği 10 araç savrularak birbirine girdi. Hurdaya dönen araçlardaki 6 kişi çeşitli şekilde yaralandı.

Yasak olan yola girdi dehşet saçtı Hurdaya dönen araçlardan çıkan sürücüler şoka girdi

HURDAYA DÖNEN ARAÇLARDAN ÇIKAN SÜRÜCÜLER ŞOKA GİRDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Savaş alanına dönen yolda yara almadan araçlarından inen sürücüler ise şoka girdi.

Yasak olan yola girdi dehşet saçtı Hurdaya dönen araçlardan çıkan sürücüler şoka girdi

KAZAYA NEDEN OLAN MİDİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza alanını izlemek isteyen meraklı vatandaşlar ise polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, kaza yapan araçlardan gaz kaçağı olduğunu söylemesine rağmen meraklı kalabalık uzun süre kaza alanından ayrılmadı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazaya neden olan midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Yasak olan yola girdi dehşet saçtı Hurdaya dönen araçlardan çıkan sürücüler şoka girdi

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