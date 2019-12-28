Yasak kalktı Emma uçtu

SURİYE’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in kurucusu James Le Mesurier, 11 Kasım sabahı ofisinin bulunduğu Beyoğlu, Tophane’deki Ali Paşa Medresesi Sokak’ta ölü bulundu. Le Mesurier’in ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o gece yanında olan eşi Emma Winberg’i ifadeye çağırdı. Emma Winberg emniyet ifadesinde, “Saat 02.30’da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30’a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dedi. İkinci kez ifadeye çağırılan Emma Winberg’e yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Le Mesurier’’in cenazesi 14 Kasım’da memleketi İngiltere’ye gönderildi.

İÇ KANAMADAN ÖLDÜ

Otopsi sonucuna göre, ajanlar savaşının kurbanı olabileceği yönünde spekülasyonlar yürütülen Le Mesurier’in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, yüzü, göğüs kafesi, elleri ve kollarında kırıklar olduğu tespit edildi.

Emma Winberg yurtdışı çıkış yasağının ardından ne Beyoğlu’ndaki ofise ne de Büyükada’daki evine uğramadı. Herhangi bir basın kuruluşuna da konuşmadı. Geçtiğimiz hafta Emma Winberg’in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar, Le Mesurier’in cenazesinin defni için Emma Winberg’in beklendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu hafta başı yurtdışı çıkış yasağını, ‘soruşturmada gelinen aşama ve şahsın eşinin cenazesine katılma talebi’ gerekçesiyle kaldırdı. Emma Winberg perşembe günü İngiliz Hava Yolları’nın uçağıyla İstanbul’dan Londra’ya uçtu.