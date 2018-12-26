Yasak ilişki cinayetinde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYasak ilişki cinayetinde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın
GeriGündem Yasak ilişki cinayetinde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
26.12.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Yasak ilişki cinayetinde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasak ilişki cinayetinde şok teklif: Çocuğu size verelim, benden şikayetçi olmayın

BURSA'da, 5 yıl yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babası Ümit Şahin'i (30) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın (32) ile cinayeti azmettirdiği öne sürülen tutuksuz eşi Mehmet Aydın’ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Aydın’ın, ölen Ümit Şahin’in ailesine, avukatı aracılığıyla "Neşe’nin ölen oğlunuzdan olan çocuğunu size verelim, siz de benden şikayetçi olmayın" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Olay, 2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl yasak ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Polisi arayan Neşe Aydın, tartıştıkları Şahin'i öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Neşe Aydın hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın hakkında da 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın, eşini cinayete azmettirmediğini öne sürerken, suçunu kabul eden Neşe Aydın ise "Ümit Şahin ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ümit Şahin olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Ölen Ümit’in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Neşe Aydın, "Ben çocuğun Ümit’ten olduğunu hiçbir zaman saklamadım. İsteseydi, çocuğu alırdı. Ailesinin de haberi vardı" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ MERCEK ALTINDI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Aydın’ın olay günü olay yerinde olmayıp dükkanında olduğuna dair kamera görüntülerinin incelenmesine, adına kayıtlı cep telefonu ile yapılan görüşmelerin dinlenmesine, 112 Acil servise haber veren kişilerle, evde çocuklara bakıcı olarak bulunan Resmiye B.’nin dinlenmesine karar verdi. Karı, koca sanıkları farklı avukatların savunmasını da isteyen mahkeme heyeti, tutuklu Neşe Aydın’a Bursa Barosu’ndan avukat tayini için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

SES KAYDINI MAHKEME KALEMİNE VERDİ

Öte yandan, öldürülen Ümit Şahin’in ailesinin avukatı Akan Demir, eşi Neşe Aydın’ı cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık Mehmet Aydın’ın, avukatı aracılığı ile maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Avukat Demir, "Ümit ile sanık Neşe’den olduğu DNA testi ile kesinleşen küçük çocuğun velayeti de dahil olmak üzere maktulün ailesine teslimi şartıyla, kendisinden şikayetçi olunmaması yönünde Mehmet Aydın’ın talebi olduğu ortaya çıktı. Görüşmeye ilişkin ses kaydını mahkeme kalemine teslim ettik" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bugün İstanbul...

Tecavüzle suçlayan kadın eşiyle buluştu! Hakim telefona bakıp tahliye etti

Dünya markalarının sahtesini üretip büfelere satacaktı

Aile hekimleri isyan etti